Virus respiratorios en niños aumentan y podrían extenderse hasta septiembre, según experta

La infectóloga pediátrica y académica de la UANDES, María Luz Endeiza, explicó la situación actual de los virus respiratorios y por qué podrían extenderse hasta septiembre.

¿Cuál es la situación actual de los virus respiratorios? Según el Ministerio de Salud (Minsal), más del 80% de las camas críticas pediátricas se encuentran ocupadas en este momento del año.

La infectóloga pediátrica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes (UANDES), María Luz Endeiza, explica que, gracias a la inmunización con anticuerpos monoclonales, el virus sincicial respiratorio no presenta altas tasas de hospitalización en menores de un año. Sin embargo, la situación es distinta en niños mayores de 12 meses.

“Tenemos varios niños, algunos en estado grave, que han requerido hospitalización incluso en unidades de cuidados intensivos (UCI). Por eso, la ocupación de camas críticas está muy alta en todo el país”, señaló la especialista.

Actualmente, no solo circula el virus sincicial, sino también otros virus respiratorios como la influenza, el metaneumovirus y el rinovirus. En algunos casos, las hospitalizaciones se deben a coinfecciones, es decir, la presencia simultánea de más de un virus, lo que puede agravar la condición de los niños y llevarlos a requerir camas UCI, enfatizó Endeiza.

¿Hasta cuándo se extenderán los contagios?

La doctora Endeiza advierte que la curva de contagios “todavía no va a bajar”. Aunque la transmisión de influenza ha disminuido en ciertas zonas, los índices por virus sincicial continúan altos. Además, circulan otros virus como el rinovirus, que predomina durante todo el invierno, y el adenovirus, presente durante todo el año.

“Los virus de la influenza son más esperables cerca de la primavera. También falta esperar un brote más pronunciado de metaneumovirus, que suele aumentar cuando bajan los casos de virus sincicial respiratorio”, explicó la especialista.

En esa línea, pronostica que “la transmisión de virus respiratorios continuará durante todos los meses de invierno y muchas veces hasta bien entrada la primavera. Estos virus van cambiando y su monitoreo se realiza semanalmente, pero aún queda un trayecto bastante largo, por lo menos hasta fines de septiembre, con alta transmisión en niños”.

Recomendaciones

Ante esta alta circulación viral, la doctora Endeiza recomienda varias medidas para prevenir el contagio en los niños. Entre ellas, ventilar los espacios, especialmente en lugares con alta concentración de personas, como las salas de clases.

“Es importante evitar aglomeraciones y no llevar a los niños a lugares cerrados, como centros de entretención o malls cuando hay mucha gente, ya que aumenta la posibilidad de contagio. Esto también aplica para los adultos, pero en los niños ocurre con más frecuencia porque están más cerca unos de otros, se abrazan, se besan y comparten juguetes, lo que facilita la transmisión de los virus”, concluyó la experta.