Activan alerta en Argentina por posible presencia de sicario liberado: Gobierno dice que es “una muestra de colaboración general”

El joven de 18 años, presuntamente vinculado al Tren de Aragua, se encuentra prófugo desde junio, y podría haberse trasladado a la Patagonia, según una alerta emitida por la provincia argentina de Santa Cruz.

El caso del presunto sicario Alberto Carlos Mejía Hernández ha cruzado fronteras.

Este lunes, el ministro chileno de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró la colaboración de las autoridades argentinas en la búsqueda del imputado, quien está acusado de haber participado en el homicidio del empresario conocido como el “Rey de Meiggs”, ocurrido en junio pasado en la comuna de Ñuñoa.

El nombre de Mejía volvió a estar en el foco luego de que el Ministerio de Seguridad de la provincia argentina de Santa Cruz emitiera una alerta ciudadana el pasado 9 de agosto, pidiendo colaboración para localizarlo, luegho de que trascendiera la información de que el joven de 18 años podría encontrarse en la región de la Patagonia.

Las autoridades argentinas indicaron en un comunicado que la alerta se emitió “en cooperación con Carabineros de Chile” y detallaron que Mejía es buscado por “el delito de homicidio” y por su presunto vínculo con la organización criminal internacional Tren de Aragua.

Según el documento, el sospechoso habría cometido el crimen el 19 de junio de 2025, y desde entonces se encuentra prófugo.

En la misiva se pide a cualquier persona con información sobre su paradero que se comunique con urgencia a través del número de emergencias 911.

¿Qué dijo el ministro Cordero?

“Nosotros tenemos identificada su red que le permitió salir del país. Creemos que la alerta dada por Argentina es una muestra de colaboración general en el marco regional”, señaló Cordero, sin confirmar oficialmente que Mejía se encuentre en territorio trasandino.

El ministro agregó que cualquier hipótesis concreta forma parte de una investigación reservada.