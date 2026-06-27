Presidente Kast en Consejo Social de la UDI: “Si usted es un inmigrante irregular, se tiene que ir”

El presidente José Antonio Kast participó este sábado en el Consejo Social de la UDI, instancia en la que la colectividad le entregó el documento “Una Agenda Social para Chile”.

Uno de los mensajes centrales de su discurso estuvo dirigido a la migración irregular, respecto a lo que reiteró que quienes permanezcan en el país sin cumplir la normativa migratoria deberán abandonar el territorio y, si desean regresar, hacerlo por las vías legales.

“Si usted es un inmigrante irregular, se tiene que ir, tiene que salir, y si quiere volver a entrar, entrar por la puerta”, afirmó.

El jefe de Estado vinculó además este desafío con la necesidad de modernizar los sistemas tecnológicos del Estado. “Tenemos problemas en migración y el sistema de computación antiguo. Tenemos problemas en la ficha médica, y hay 100 programas de computación distintos que no conversan entre ellos”, sostuvo.

Kast cuestiona cambio de postura sobre las Fuerzas Armadas

El Mandatario también criticó a quienes, a su juicio, antes cuestionaban el actuar de las Fuerzas Armadas y hoy solicitan una mayor participación de estas instituciones en el combate contra la delincuencia.

“Lo que no puede ser es que aquellos que denigraban, denostaban a nuestras Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, hoy día sean aquellos que dicen que quieren la fuerza militar en la calle”, señaló.

En esa línea, sostuvo que cualquier colaboración de las Fuerzas Armadas debe contar con respaldo institucional. “Si nosotros queremos pedirle a las Fuerzas Armadas su colaboración, tenemos que darles el respaldo y respetarlos como corresponde, no usarlos para fines políticos“, afirmó.

Asimismo, advirtió que el apoyo a los militares debe traducirse en garantías jurídicas al señalar que “si ellos tienen que colaborar, van a tener el respaldo político y jurídico que garantice que ninguno de ellos termine condenado a 10, 20 o 15 años“, concluyó.