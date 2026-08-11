“Hay un incumplimiento de su palabra”: La ofensiva de Cariola contra Quiroz por acudir al TC por norma de reconexión gratuita de servicios

La senadora Karol Cariola (PC) criticó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debido al requerimiento que ingresó el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que se declare inconstitucional la norma (incluida en la megarreforma) que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe.

Tras darse a conocer la decisión del Gobierno, Cariola reveló que Quiroz “asumió un compromiso en algún momento de no vetar esta indicación dentro del marco de la discusión de la megarreforma”.

Explicó que la autoridad se lo prometió “personalmente, planteando que efectivamente esto no iba a ir en el veto porque compartía el espíritu de la norma y lo que habíamos propuesto, sobre todo ante la situación de catástrofe que estaba viviendo nuestro país”.

“Sin embargo, el día de hoy recibimos con desazón y, por supuesto, con mucha decepción que lo hayan ingresado al Tribunal Constitucional para poder suprimirlo por esa vía”, añadió.

La parlamentaria lamentó el actuar del Ejecutivo y acusó que “hay un incumplimiento de la palabra del ministro (Quiroz)“. Asimismo, sostuvo que “con esto se atenta contra cuestiones que son fundamentales. Entregar servicios básicos (…) en el marco de una emergencia cuando existen situaciones de deuda es lo que nosotros pretendemos con esta indicación que fue aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado”.

Señaló que, “si bien (la norma) no venía en el veto, hoy día por el lado se intenta revocar a través del Tribunal Constitucional“.

Acusa que “hay una inconsistencia del Gobierno y del ministro Quiroz”

Cariola reconoció que el secretario de Estado manifestó que “estaba disponible para conversar” sobre la norma, pero advirtió que “conversarlo significa también seguir retrasando la implementación de una norma que podría haberse arreglado perfectamente en esta tramitación“.

“Veo una falta de voluntad y creo que es un atentado y una falta de sensibilidad frente a la realidad de cientos de chilenos y chilenas que se vieron afectados por las emergencias de estas últimas semanas”, manifestó.

En ese sentido, precisó que desde la oposición van a defender el artículo 31 frente al Tribunal Constitucional y cuestionó el argumento del Gobierno para solicitar declarar inconstitucional la medida, el cual se respalda en que esta se encuentra “fuera de la idea matriz” de la megarreforma.

“El argumento de inconstitucionalidad es porque está fuera de las ideas matrices del proyecto. Un proyecto que incorpora cualquier cosa, que habla de todos los temas, de vivienda, impuestos, un montón de temas, finalmente dice que esta norma está fuera de las ideas matrices. A mí me parece que hay una inconsistencia por parte del Gobierno y del ministro Quiroz“, arremetió.

Cerró diciendo que espera que el ministro “cumpla su palabra y que retire esta solicitud de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, porque hubiese sido mejor, si él tiene diferencias con la redacción de la norma, hacer una modificación a través del propio veto, pero no establecer con eso una modificación por el lado para poder eliminar una norma que nos parece necesaria y justa”.