Restricción vehicular: Revisa los autos que tienen prohibido circular en Santiago este miércoles 12 de agosto

La disposición, enmarcada en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, regirá hasta el 31 de agosto.
Su propósito es mitigar la contaminación en los meses más fríos, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, exceptuando los días festivos.
Será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la RM.
¿Qué patentes tienen restricción vehicular el miércoles 12 de agosto?
Con Sello Verde (convertidor catalítico)
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Automóviles, station wagons y similares (inscritos antes del 1 de septiembre de 2011): 2 y 3.
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Motos y similares (inscritas antes del 1 de septiembre de 2010): 2 y 3.
Sin Sello Verde
- Automóviles, station wagons y similares: 4, 5, 6 y 7.
- Motos y similares (anteriores al año 2002): 4, 5, 6 y 7.
- Buses de transporte privado, interurbanos y rurales: 4, 5, 6 y 7.
- Transportes de carga: 4, 5, 6 y 7.
Las multas por circular durante la restricción
- Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
¿Hasta cuándo habrá restricción vehicular?
- La restricción vehicular 2026 se extenderá hasta el 31 de agosto.
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