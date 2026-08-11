“Ningún militar te va a aceptar eso”: Matthei por propuesta del Gobierno de nuevo estado de excepción con FF. AA. en barrios críticos

La excandidata presidencial Evelyn Matthei criticó este martes la propuesta en materia de seguridad del mandatario José Antonio Kast, la cual busca crear un nuevo estado de excepción constitucional en los barrios más críticos del país e incorporar a los militares para colaborar con Carabineros.

Matthei fue consultada en Radio Pauta por la medida ante las declaraciones del excomandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez y del presidente del Centro de Generales en Retiro, José Gaete, quienes manifestaron sus reparos a la propuesta del Ejecutivo.

Al respecto, fue categórica: “Ningún militar te va a aceptar eso. Yo soy hija de un excomandante en jefe de la Fuerza Aérea. Algo sé, ningún militar te va a aceptar eso. Ninguno. No solamente estos dos exgenerales que han hablado. Ninguno va a querer eso“, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “su formación es totalmente distinta”. “¿Qué va a hacer, por ejemplo, un aviador que está entrenado para volar, para poder bombardear, para poder hacer intercepciones en el aire? ¿Qué va a hacer en una población?”, cuestionó.

Comentó que se comprende el despliegue de militares en la Macrozona Sur, donde realizan “un control de territorio, mirando quién entra y quién sale”. Sin embargo, aseguró que es un escenario distinto al que propone el presidente: “Eso tiene mucho más que ver, pero ¿un militar en una población? Perdón…“.

“Además, le he escuchado decir varias veces al actual ministro de Defensa, Fernando Barros, que las Fuerzas Armadas no están para eso“, añadió.