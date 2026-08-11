La advertencia de Zandra Parisi (PDG) al Gobierno tras negarse a respaldar feriado del 17 de septiembre: “Necesita 89 votos para sus proyectos futuros”

La diputada del Partido de la Gente (PDG) Zandra Parisi se refirió a la negativa del gobierno de José Antonio Kast de patrocinar su proyecto que busca declarar feriado el 17 de septiembre.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, afirmó que “eso está total y absolutamente definido en la ley. Creo que no vale la pena y no es conveniente innovar en esa materia”.

Luego, José García Ruminot, ministro secretario general de la Presidencia, sostuvo que “la posición oficial del Gobierno ya la dio a conocer el ministro del Interior. Él ha dado, además, una razón muy de fondo, y es que hace no muchos años atrás el Congreso Nacional se puso de acuerdo respecto de los feriados y de las extensiones del feriado para Fiestas Patrias”.

“Se hizo un trabajo serio, riguroso, y nos atenemos a esa legislación. No la vamos a modificar, por lo tanto, esa es la posición que ha dado a conocer el ministro”, complementó el secretario de Estado antes de zanjar la postura definitiva: “El Ejecutivo no va a patrocinar ninguna iniciativa de feriado para este 17 de septiembre”.

La reacción de Zandra Parisi

Parisi instó al gobierno a abrirse al diálogo, enumerando los beneficios de decretar dicha fecha como feriado. “Respeto lo que digan los ministros, pero también tengo buena memoria. Y soy estudiosa y sé que hay otros caminos, como plantearlo en la Sala que tenemos nosotros en este Congreso. Vamos a tratar la admisibilidad del proyecto propiamente tal”.

Necesito un poquito más de 50 votos para lograr la admisibilidad (…). No así el gobierno, que necesita 89 votos para poder lograr sus proyectos futuros. Entonces, me gustaría que nos sentáramos a conversar. Como PDG y bancada hemos dado la gobernabilidad”, agregó la parlamentaria.

En esta línea, dijo esperar que “se puedan sentar a conversar con la bancada del PDG, y junto al diputado Javier Olivares y al diputado Patricio Briones, que también presentaron un proyecto para este 17 de septiembre. Digamos las cosas como son: es un proyecto que va a alegrar al chileno, que va a lograr que, de una vez por todas, cada chileno se sienta acompañado por este gobierno”.

“Tenemos una hermosa sala de bancada donde hemos recibido más de una vez al ministro Quiroz y a los distintos ministros, y para recibir a todo aquel que tenga esa intención verdadera de conversar con nosotros buscando llegar a acuerdos y lograr lo mejor para nuestro país (…) (Espero) que el gobierno dialogue, que no se olvide de eso. A través del diálogo se logran los acuerdos, Chile crece y los chilenos van a ser más felices”, cerró, según consignó La Tercera.