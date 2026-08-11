Gemini, la inteligencia artificial de Google, supera los mil millones de usuarios mensuales

Gemini, la aplicación de inteligencia artificial de Google, superó los 1.000 millones de usuarios mensuales, convirtiéndose en el producto de más rápido crecimiento en la historia de la compañía, según informó este martes el gigante tecnológico.

El hito fue destacado por el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, quien señaló que más de 1.000 millones de personas utilizan Gemini cada mes “para despertar nuevas ideas y realizar tareas”.

Con esta cifra, la herramienta se convierte en el decimocuarto producto de Google en alcanzar la marca de los 1.000 millones de usuarios, junto con servicios como el buscador, Gmail, Drive, Android, YouTube y Chrome.

“A medida que seguimos desarrollando para los próximos mil millones de usuarios, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: hacer de Gemini el asistente más personal, proactivo y potente“, señalaron desde la tecnológica en su blog.

Uno de los usos que ha ganado terreno es la interacción mediante voz. Google indicó que un 63% de las personas habla directamente con Gemini, incluyendo a quienes utilizan exclusivamente esta modalidad. Entre padres y madres con poco tiempo disponible, el uso de la voz para realizar tareas cotidianas es un 43% mayor.

Gemini también está siendo utilizado para interactuar con el entorno físico mediante su función Gemini Live. Según los datos de la compañía, una de cada cinco interacciones con esta herramienta incorpora elementos que van más allá de la voz, como el uso de la cámara en vivo o la posibilidad de compartir la pantalla para resolver problemas en tiempo real.

Este anuncio se produce en el marco del evento anual ‘Made by Google’, que se celebrará este miércoles en Nueva York, donde la tecnológica presentará la nueva generación de sus dispositivos, con la serie de teléfonos inteligentes Pixel 11 y el reloj inteligente Pixel Watch 5.