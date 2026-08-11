Senado aprueba por unanimidad proyecto que extiende subsidio a créditos hipotecarios: Queda listo para convertirse en ley

El Senado despachó a ley este martes el proyecto que extiende y aumenta la cobertura del subsidio a la tasa de interés hipotecario y de la garantía estatal del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) para viviendas nuevas.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad (con 33 votos a favor), quedando lista para ser promulgada como ley a tan solo una semana de su ingreso al Congreso Nacional.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó la relevancia de la medida: “Es un proyecto de ley tremendamente importante para la clase media, que va a permitir adquirir viviendas de hasta 6.000 UF, con tasas de interés que estimamos podrán bajar del 4% al 3% y con un pie cercano al 10%, lo que permite un mayor acceso a la vivienda”.

Asimismo, el secretario de Estado explicó que esta iniciativa se combinará con la megarreforma, la cual “contempla una exención transitoria del IVA para viviendas nuevas durante 12 meses”. De acuerdo con Quiroz, “cuando se combina el efecto del IVA con el efecto de la tasa de interés, tenemos una posibilidad de acceso a la vivienda muy importante para las familias de clase media”.

En tanto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, señaló que esta es “una tremenda noticia para todas las familias que están esperando una oportunidad de convertirse en propietarios. Esta herramienta permitirá que se incrementen las posibilidades de acceder a una vivienda con un pie que tendrá garantía por parte del Estado y un subsidio a la tasa, lo que va a permitir a las familias bajar sus gastos mensuales”.

“Hoy se extiende una herramienta que permite dar acceso a una vivienda propia a los jóvenes y profesionales, quienes podrán rebajar de un 4% a un 3% su dividendo, y esto es una tremenda noticia. Además, durante el segundo semestre se va a sumar el nuevo subsidio Tramo 4.000, que permitirá dar mayor cobertura y oportunidades a las familias”, añadió el titular del Minvu.

¿De qué trata el proyecto aprobado?

En concreto, la iniciativa contempla los siguientes ejes centrales:

Se sumarán 30 mil nuevas vacantes, alcanzando un total de 80 mil cupos disponibles.

disponibles. Se eleva de 4.000 UF a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio, lo que amplía la oferta del mercado elegible para los postulantes.

el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio, lo que amplía la oferta del mercado elegible para los postulantes. Se modificó la fecha límite para solicitar el beneficio, extendiéndolo hasta el 31 de mayo de 2028.