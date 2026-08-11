Cerca de 70 alcaldes se reunieron con el presidente Kast por agenda de seguridad

Este martes, alrededor de 70 alcaldes de diversos sectores políticos se reunieron con el presidente José Antonio Kast para discutir temas sobre la agenda de seguridad presentada por el Ejecutivo.

El encuentro desarrollado en La Moneda contó con la presencia de alcaldes de oposición y del oficialismo, específicamente para abordar los alcances de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), iniciativa que contemplaría una reforma constitucional y entregar más facultades al Estado para fortalecer la seguridad.

El mandatario expuso durante la ceremonia que: “Ayer presentamos un proyecto para reforma constitucional y esto va enlazado con una agenda muy grande de temas en seguridad, que recoge cerca de 30 proyectos de ley, algunos que ya tienen tramitación legislativa y que recogen mociones parlamentarias”.

Pese a la amplia convocatoria, el desarrollo de la cita estuvo marcado por el retiro anticipado de un grupo de alcaldes tras la exposición de las autoridades; en algunos casos fue producto de compromisos en su agenda y, en otros, se mostraron descontentos ante la reunión.

La mirada de la oposición

Desde la oposición, las autoridades comunales valoraron el espacio de diálogo, aunque afirmaron observaciones respecto al alcance de las medidas de seguridad que se buscan aplicar.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, valoró la iniciativa, pero cuestionó la manera en que se estaba llevando a cabo esta reunión, debido a la diferencia de prioridades y problemáticas en cada comuna. “Son un espacio de diálogo; sin embargo, creo que al haber tanta gente, muchas veces lo que es relevante se diluye. Cada uno empieza con sus problemas particulares y empezamos, cierto, a escuchar las problemáticas que vivimos cada uno en los territorios”.

Asimismo, Toledo reparó en el fondo del proyecto, afirmando que “cuando se plantea esta reforma y se quiere establecer lo que ya está en la ley, cierto, que tiene que ver con el deber del Estado, nos preguntamos por qué no establecer el derecho, el derecho que tiene que tener y que no está garantizado entre los derechos fundamentales para que los ciudadanos puedan exigir al Estado, por ejemplo, la seguridad que muchas veces no vemos en los territorios“.

En tanto, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, enfatizó la necesidad de priorizar la prevención y el rescate de menores de edad en riesgo: “Esperamos que se aborden otras cosas que son también bien importantes, como tiene que ver la prevención, el aumento de los recursos para poder tener mayor eficiencia a la hora de rescatar a nuestros niños que están en alguna situación compleja, que puedan estar vinculados a bandas de crimen organizado”.

Respecto a un eventual despliegue de las fuerzas armadas, Concha acotó que “hay que tener cuidado con ese tipo de medidas, primero porque hay que tener bien claro el uso de la fuerza y, lo segundo, nosotros lo hemos planteado: creo que la infraestructura crítica es un espacio que tiene que ser regulado y donde podríamos tener militares para ese tipo de medidas”, añadió.

Oficialismo valora la medida y cuestiona salidas de la reunión

Por su parte, jefes comunales del oficialismo destacaron el avance de las reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo y criticaron la postura de quienes abandonaron el salón.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, respaldó la propuesta de modificación a la Constitución e indicó que “la Constitución tiene más de 200 reformas; no quedemos con el trauma después de los procesos constitucionales. Una cosa es tratar de hacer una constitución y otra es tratar de perfeccionarla, y Chile va a tener que seguir perfeccionando la Constitución y tenía una debilidad y lo digo acá bien en serio en materia de seguridad. Uno, la seguridad no era un principio consagrado constitucionalmente; eso abría a interpretaciones distintas en materia judicial”.

Sobre la dinámica de la jornada añadió: “Me hubiera gustado que se quedaran más, pero bueno, todos tenemos las agendas complejas en esto; lo que no me gusta es que se vea como un acto político”

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, valoró “que hayan venido alcaldes de todos los colores políticos, es una buena señal”. Además, respaldó el uso de herramientas para el fortalecimiento de “infraestructura crítica (…) luego eso, intervención militar en sectores acotados, claramente puede ser una medida urgente y necesaria en los tiempos que corren hoy día. La seguridad es la principal preocupación de los vecinos y ahí no tenemos que agotar esfuerzos para lograr recuperar la tranquilidad”.

A su vez, se refirió a las autoridades comunales que continuaron con el diálogo y, a quienes abandonaron el lugar, catalogando la acción como un “punto político”. “Me quedo con lo bueno, con los alcaldes de oposición, como el de La Cisterna, como el de San Bernardo, que se quedaron adentro conversando frente al presidente de la república y dando a conocer sus realidades”.

“Si algunos alcaldes quisieron hacer el punto político, retirarse tras cuatro o cinco minutos de reunión, me parece a mí que hoy día los tiempos no están para eso y que será la ciudadanía la que los va a juzgar“, finalizó.

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