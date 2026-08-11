Gobierno fija postura: No respaldará proyecto de feriado del 17 de septiembre

El Gobierno cerró la puerta a la posibilidad de respaldar el 17 de septiembre como feriado, iniciativa que buscaba sumar un día de descanso a las Fiestas Patrias de este año.

El biministro del Interior y Vocero, Claudio Alvarado, dio por cerrada la discusión respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo entregue su respaldo a dicha iniciativa.

“El Congreso, hace bastante tiempo atrás, definió de manera consensuada entre todas las fuerzas políticas cómo abordar estos feriados del mes de septiembre y estableció claramente cuándo incorporar un día adicional. Y eso está total y absolutamente definido en esa ley, y creo que no vale la pena y no es conveniente innovar en esa materia“, dijo el secretario de Estado.

Otra autoridad de Gobierno que se manifestó de cara a esta idea fue el secretario de las carteras de Economía y Minería, Daniel Mas, quien sostuvo que “esa es una discusión que ya la zanjó el Congreso. Creó un método y, si lo aplicáramos, no sería feriado”.

Incluso, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, dio un portazo a esta idea, por lo que argumentó que “ya hubo una iniciativa legal, se aprobó, se dijo en qué circunstancias era el feriado del 18, se habló de los días sándwich, y nos vamos a apegar a esas reglas. La verdad es que es mejor tener el año planificado”.

El proyecto

La autora de esta iniciativa es la diputada Zandra Parisi (PDG), quien sostiene que este proyecto busca sumar un día de descanso, ya que este año el único día hábil feriado es el viernes 18 de septiembre.

Aun así, pese a la negativa del Gobierno, la legisladora se mostró optimista, quien dijo que aún “no se cierran las puertas. Yo creo que llegó el momento de que el gobierno muestre ese corazón que todos los chilenos le estamos pidiendo. Ellos también necesitan descansar, seamos sinceros“.

Este año, el 18 y 19 de septiembre serán viernes y sábado. De esa forma, gran parte de los chilenos tendrá solo el viernes como día adicional de descanso durante este fin de semana festivo.