Gobierno suspende clases en dos regiones del norte por sistema frontal y actualiza estado de pasos fronterizos

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, anunció la suspensión de clases para este miércoles 12 de agosto en distintas zonas del norte ante el nuevo sistema frontal que afecta al país.

Tras participar en una mesa técnica, Pavez realizó un punto de prensa junto a diversas autoridades, donde detalló las medidas dispuestas por el Gobierno ante el pronóstico de intensas precipitaciones.

En esa línea, recordó que el lunes pasado se decretó emergencia preventiva desde la Región de Arica y Parinacota hasta la de Coquimbo. Asimismo, precisó que “Atacama va a ser el principal foco de preocupación, debido a que se proyectan entre 40 a 60 milímetros, principalmente en sectores cordilleranos”.

En el caso de Coquimbo, señaló que “se proyectan del orden de 20 a 30 milímetros, también en sectores cordilleranos y precordilleranos”. Si bien también se esperan precipitaciones para la Región de Antofagasta, aclaró que estas no tendrán mayor afectación.

Suspensión de clases

Pavez anunció que el Ministerio de Educación decidió suspender las clases de este miércoles 12 de agosto en las siguientes zonas:

Región de Atacama

Región de Antofagasta: solo en las comunas de Ollagüe, San Pedro de Atacama y Calama.

Desde el Gobierno recordaron que la medida rige tanto para establecimientos públicos como privados, desde la enseñanza parvularia a la media.

En tanto, el director (s) de Senapred, Felipe Riquelme, profundizó en algunas afectaciones menores registradas hasta el momento en la zona norte.

“El corte de la ruta A-345, que es el ingreso al pueblo de Camarones, se interrumpió por la caída de un árbol (…). También en la Región de Antofagasta, la ruta 27-CH, que une Antofagasta con San Pedro de Atacama, y la ruta 23-CH, que conecta San Pedro de Atacama con el paso fronterizo Sico, permanecen interrumpidas”, informó.

Estados de los pasos fronterizos

El subsecretario también abordó la situación de los pasos fronterizos afectados por el sistema frontal. Señaló que durante la mañana se habilitó el paso Pino Hachado, en la Región de La Araucanía, entre las 11:00 y las 19:00 horas, horario en el que se prevé que vuelva a operar este miércoles.

En contraste, confirmó que el paso Cardenal Samoré, en la Región de Los Lagos, continúa abierto y operando en condiciones normales.

En cuanto a la situación del paso Los Libertadores, enfatizó que aún no cuenta con las condiciones adecuadas para ser habilitado y que permanecerá cerrado lo que resta de la semana, “producto de un sistema frontal que afecta al lado argentino”.

Por otra parte, en el norte, el complejo fronterizo Chacalluta ya opera con normalidad, a diferencia del paso Chungará, que solo permanece abierto durante el día.

En la Región de Tarapacá, el paso Colchane continúa funcionando entre las 8:00 y las 20:00 horas.

Por último, indicó que en la Región de Antofagasta los pasos Ollagüe, Hito Cajón, Sico y Jama están cerrados, al igual que el paso San Francisco, en la Región de Atacama, debido a la acumulación de nieve.