Ola de calor récord golpea Europa con temperaturas sobre 40°C y decenas de muertos

(CNN) – Una ola de calor que ya causó decenas de muertes se extendió este sábado por Europa, desde Escandinavia hasta los Alpes, con temperaturas que superaron los 40 grados Celsius en distintos puntos del continente. Dinamarca alcanzó su registro histórico más alto, tras marcas récord en Gran Bretaña, Francia, Suiza y Alemania durante junio, mientras el sistema meteorológico se desplaza hacia Polonia.

Según científicos citados en el reporte, el fenómeno habría sido prácticamente imposible sin el cambio climático provocado por el hombre, que hizo 100 veces más probables las temperaturas nocturnas registradas esta semana. El viernes, Alemania marcó un nuevo récord nacional de 41,3°C cerca de Saarbrücken, mientras que Dinamarca registró 37°C al norte de Aarhus, la cifra más alta desde que comenzaron las mediciones en 1874.

Trenes suspendidos, alertas sanitarias y récord nocturno en Italia

El Servicio Meteorológico de Alemania emitió avisos de calor extremo para casi todo el país y pidió a la población ahorrar agua. En Italia, el Ministerio de Salud declaró alerta roja en 18 ciudades, incluidas Roma, Milán y Florencia, con temperaturas previstas de hasta 39°C. Bolzano, en los Alpes italianos, registró la noche de junio más cálida de su historia, con mínimas que no bajaron de 25,4°C.

En Francia, el calor provocó decenas de muertes, interrumpió el transporte ferroviario y la generación de energía, y aumentó los incendios forestales respecto al año anterior. Operadores como Deutsche Bahn permitieron cancelaciones gratuitas para reducir la presión sobre sus redes, mientras cerca de Hamburgo una autopista debió cerrarse parcialmente tras fracturarse el asfalto por las altas temperaturas.

Se prevé que el calor extremo disminuya durante el fin de semana, con tormentas eléctricas esperadas para el domingo.