Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán tras el impacto de un dron en un buque comercial en el Estrecho de Ormuz

(CNN) – El ejército de Estados Unidos ejecutó este sábado nuevos ataques contra objetivos militares en Irán, por orden del presidente, “en respuesta directa a la continua agresión iraní”, según informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Las aeronaves estadounidenses golpearon infraestructura de vigilancia militar, sistemas de comunicación, sitios de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de minado.

Según el comunicado, “se le dio a Irán la oportunidad de honrar el acuerdo de alto el fuego, pero optó por no hacerlo” cuando sus fuerzas lanzaron un dron de ataque que impactó contra el M/T Kiku este sábado a las 4:30 a.m. ET.

Esta nueva ofensiva llega un día después de que Estados Unidos atacara posiciones iraníes cerca del Estrecho de Ormuz, en respuesta a un ataque previo contra el buque comercial M/V Ever Lovely. CENTCOM precisó que los buques comerciales continúan operando con normalidad en el estrecho.