Daños por terremotos en Venezuela ascienden a 6.700 millones de dólares, según evaluación satelital de la ONU

(EFE) – Una evaluación satelital del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó en 6.700 millones de dólares los daños preliminares en viviendas y activos económicos —como vehículos, edificios y comercios— tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela esta semana. El análisis, basado en la metodología RAPIDA, combina modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos poblacionales, y se realizó en las horas posteriores a los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio cerca de la costa norte del país.

Según el organismo, los temblores afectaron zonas pobladas y económicamente relevantes, entre ellas Caracas y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua, donde también se reportaron posibles interrupciones del suministro eléctrico.

Una cifra que aún no incluye el costo total de la reconstrucción

Luis Francisco Thais, representante residente del PNUD en Venezuela, señaló que “la rapidez y precisión de las evaluaciones iniciales son esenciales para una respuesta efectiva”. El organismo advirtió que la estimación no contempla daños a la infraestructura nacional ni los costos de reconstrucción a largo plazo, y que el impacto total suele calcularse entre 1,5 y 3 veces el valor de los daños directos.

En paralelo, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este sábado que la cifra de fallecidos llegó a 1.430 personas, mientras que se registran 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas a raíz de la catástrofe.