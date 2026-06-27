El presidente serbio Aleksandar Vucic anuncia su renuncia tras 18 meses de protestas antigubernamentales

(CNN) – El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, anunció este sábado que dimitirá en cuestión de semanas y que el país convocará elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. El anuncio se produjo en medio de protestas anticorrupción lideradas por estudiantes, que se intensificaron tras el colapso de un toldo en una estación ferroviaria de Novi Sad en noviembre de 2024, donde murieron 16 personas.

“Seré presidente solo unas semanas más, y luego dimitiré”, declaró Vucic ante simpatizantes de su partido en Belgrado. Su segundo mandato debía finalizar a mediados de 2027. El mandatario propuso que la lista electoral de su Partido Progresista Serbio (SNS) se presente bajo el nombre “Serbia Unida”, sin precisar la fecha exacta de su renuncia ni la disolución del parlamento.

Un posible regreso como primer ministro

Analistas consultados consideran improbable que Vucic abandone realmente la política. El analista Radivoje Grujic señaló: “Esto no es en absoluto el fin de Vucic. Él ya tiene un plan, uno que definitivamente no significa que vaya a retirarse políticamente”. El propio Vucic había sugerido en febrero, en entrevista con Reuters, que no descartaba buscar nuevamente el cargo de primer ministro.

El líder del movimiento estudiantil Movimiento-Cambio, Savo Manojlovic, interpretó la renuncia como un intento de “anticiparse a su caída inevitable” ante el creciente respaldo a las protestas, que constituyen la mayor ola de manifestaciones en Serbia desde el derrocamiento de Slobodan Milosevic en 2000.

Durante el mitin, Vucic acusó a los manifestantes de conspirar con potencias extranjeras no identificadas, acusación que los grupos opositores niegan.