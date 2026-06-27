Accidente en la Ruta 5 Sur: Volcamiento de bus en Rengo deja 18 pasajeros lesionados

Durante este sábado se reportó el volcamiento de un bus interurbano a un costado de la vía en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 107, cerca de la comuna de Rengo.
De acuerdo con la información preliminar, el vehículo transportaba a 31 pasajeros, de los cuales 18 quedaron lesionados tras el accidente de tránsito, según consignó La Tercera.
Por su parte, Carabineros de Chile informó que los equipos de emergencia asistieron al lugar para brindar apoyo a los afectados, y que el tránsito por ese sector de la carretera ya se encuentra habilitado en su totalidad.
Por el momento, no se registraron víctimas fatales debido al volcamiento de la máquina, que había salido desde Rancagua.
Desde la institución reiteraron su llamado a conducir con precaución durante este fin de semana largo. Además, recomendaron siempre estar “atento a las condiciones de la ruta” y respetar “las indicaciones del personal policial”.
Precaución ⚠️
En Ruta 5 Sur, km 107, dirección al sur, comuna de #Rengo, Carabineros de la Tenencia Rosario concurrió a un accidente de tránsito tipo volcamiento que afectó a un bus interurbano.
Equipos de emergencia trabajaron en el lugar, prestando apoyo a los pasajeros y… pic.twitter.com/pAXtk0AJW5
— Carab_Ohiggins (@carab_ohiggins) June 27, 2026
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