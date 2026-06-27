Nuevo sismo de magnitud 6,1 sacude el noreste de Japón, tres días después del terremoto de 7,2

(EFE) – Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo el noreste de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El sismo ocurrió a las 20:21 GMT del sábado, con epicentro frente a la costa de la prefectura de Iwate, a unos 40 kilómetros de profundidad. La mayor intensidad se registró en la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, a 670 kilómetros al noreste de Tokio, con un nivel 5 de 7 en la escala sísmica japonesa.

El movimiento se produjo tres días después de otro terremoto de magnitud revisada de 7,2, que dejó al menos una decena de heridos en la misma zona.

La primera ministra Sanae Takaichi señaló que las autoridades evalúan los daños y pidió a los residentes “no bajar la guardia” ante la sucesión de temblores en la región.

La JMA descartó riesgo de tsunami, y la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón confirmó que no detectó anomalías en la central nuclear de Higashidori ni en las instalaciones de Rokkasho, ambas en Aomori.