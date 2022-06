El actor nacido en Chile y criado en Estados Unidos, Pedro Pascal, será quien le dará la voz al documental original de CNN llamado Patagonia: Life on the Edge of the World , el cual contará con 6 capítulos y se estrenará el próximo 10 de julio a las 9m (hora chilena)

Pedro Pascal tiene “grandes recuerdos de sus viajes a la Patagonia y de explorar algunos de los hermosos lugares representados en la serie”, recordó el artista en declaraciones que recoge el portal The Hollywood Reporter.

“Estoy emocionado de poner mi voz en el proyecto y compartir esta parte especial del mundo con el público norteamericano”, añadió el intérprete de The Mandalorian y Game of Thrones.

Con esto, el actor se suma a una larga lista de celebridades que ha colaborado con las series de CNN, como Eva Longoria, quien se hará cargo de la versión mexicana de Stanley Tucci: Searching for Italy.

Patagonia es la primera producción de la cadena televisiva para comenzar a narrar la historia natural como temática, en formato docuserie. Sin embargo, según THR, esta tuvo un rodaje in situ que demoró un año.

El equipo registró imágenes de paisajes y vida silvestre, así como el trabajo científico que se desarrolla en la zona y la rutina de las comunidades locales. Esta mini serie será parte del bloque de programación CNN Sunday en Estados Unidos, que también incluirá una serie de entrevistas con Chris Wallace.