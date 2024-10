“No está contando todo lo que ocurrió”: Juan Pablo Hermosilla pide “investigar bien” reunión entre su hermano y Valencia

Juan Pablo Hermosilla afirmó en CNN Prime que cuando el fiscal Valencia señaló el pasado 9 de octubre que no tuvo más comunicación con el abogado tras su nombramiento, "eso no es efectivo", y también instó a precisar los contenidos de la conversación.

Juan Pablo Hermosilla, en entrevista con CNN Prime, abordó diversas aristas del Caso Audios, como la querella contra el Ministerio Público por las filtraciones de los chats y nuevos antecedentes sobre el contacto que mantuvo el fiscal nacional Ángel Valencia con Luis Hermosilla.

Sobre el principal objetivo de la querella, señaló que en el plano jurídico sostiene que su hermano no ha cometido delitos: “Que los sobornos de los que se habla en la grabación nunca se realizaron. En segundo lugar, que tampoco hay lavado de dinero ni delito tributario”.

Agrega que esto es clave respecto a las filtraciones, ya que “se empiezan a elegir algunos mensajes, pero no todos”.

“Luis tenía comunicación con numerosos fiscales, incluidos varios fiscales regionales. Se seleccionan algunos mensajes, se escogen los de Guerra, se escogen los comentarios con Palma”, afirmó.

Desde su perspectiva, Hermosilla sugiere que detrás de estas acciones podría estar la Fiscalía Nacional, ya que “tiene esos antecedentes”, puesto que se produce la filtración y, detrás de ella, se inicia una investigación penal”.

También mencionó que esperó un tiempo para que alguien cumpliera los fiscales, Lorena Parra, Felipe Sepúlveda, Miguel Ángel Orellana y Eugenio Campos, esperando que iniciaran una investigación por “estos delitos flagrantes”.

“Y no se hizo, hasta que me aburrí y presenté primero una denuncia, luego una querella, buscando demostrar que aquí, como lo dijimos desde el primer día, no solo hay una operación política detrás, sino que además hay una manipulación de la prueba, que es lo que permite explicar lo que pasó”, precisó.

“Hay otros fiscales que sí han accionado de mala fe”

A pesar de las diferencias que ha hablado con la fiscal Parra, aclaró que aunque ella se ha “equivocado”, en su trabajo “ha accionado de buena fe”, aunque “se ha equivocado gravemente”. Sin embargo, añadió que “hay otros fiscales que sí han accionado de mala fe”.

— ¿Qué fiscales han accionado de mala fe?

—Eso es lo que tiene que determinar la Fiscalía.

— ¿Cuál es la sospecha de ustedes?

—Creo que la Fiscalía Nacional. Lo creo, pero eso lo planteo en la acción legal.

—Ustedes no tenían parte de los chats del teléfono de Hermosilla en WhatsApp Web. Se supone que cuando iban a incautar, ustedes tenían abierta la aplicación de mensajería, o que había parte del celular que estaba respaldado.

—Aquí los mentirosos caemos rápido. Yo tuve acceso por primera vez a los mensajes cuando me los pasó el Ministerio Público. Ahí lo digo de frente, no he tenido acceso, ni yo ni nadie del equipo, a esos mensajes antes de recibir esa información.

Las comunicaciones entre Hermosilla y Lorena Parra

Juan Pablo Hermosilla retrocede un poco en su trayectoria y comenta que conoce a Lorena Parra desde hace más de 20 años. Actualmente, ella lidera la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Hermosilla deja en claro que no existe una amistad entre ambos y que las pocas interacciones que han tenido son estrictamente profesionales.

En cuanto a su carrera, señala: “Tengo una buena opinión de ella, pero además es muy evidente que no tiene sentido que ella hubiera montado esto de las filtraciones y todo. Creo que el error de ella fue no abrir una investigación, porque evidentemente iba a quedar con los dedos en la puerta, que fue lo que pasó después cuando aparecieron los mensajes de ella”.

—¿Todo lo que ella relata es tal como usted lo ha conversado con su hermano?

—Hay una parte en la que discrepamos. Ella dice que no instó a que Luis se reuniera con Marta Herrera, y nosotros discrepamos de esa versión. Mi hermano sostiene que esto fue una conversación telefónica, y creo que es fácil de acreditar que eso no es cierto. Por un lado, están las llamadas de Lorena Parra a Luis, un día sábado, si no me falla la memoria. De la nada, le dice: ‘Necesito que te juntes con Marta Herrera’. Y el resultado es que, al día siguiente, se juntan o hablan por teléfono. Eso ocurre, y fue a petición de Lorena Parra.

—¿Se reunió Luis Hermosilla o hablaron por teléfono?

—No lo tengo claro exactamente. Lo que es seguro es que hablaron por teléfono.

Valencia “no está contando todo”

—¿Hay algo más que debamos saber sobre la relación entre el fiscal nacional Ángel Valencia y su hermano Luis?

—Paso a la pregunta.

—¿Por qué pasa?

—Porque hay cosas que prefiero que se investiguen en vez de contestarlas.

—¿Eso quiere decir que sí hay cosas que no se han transparentado?

—Hay áreas que son sensibles, como esa, que prefiero que sean investigadas adecuadamente por el fiscal a cargo de la investigación sobre la filtración.

—¿Sensible en qué sentido?

—Porque, a ver, lo he planteado muchas veces. Yo, en lo personal —hablo como abogado más que como parte interesada—, no estoy en una cruzada contra el Ministerio Público. Quiero ser responsable en estas declaraciones; no quiero producir situaciones institucionales delicadas y que se tienen que resolver.

En esa misma línea, señaló que Valencia se involucró solo en este tema, ya que no está a cargo de la investigación, y además ha manifestado “cosas que no son ciertas”.

Por ejemplo, cuando Valencia dice que no tuvo más contactos con Luis desde que fue nombrado, “eso no era efectivo”, afirmó. “Él tiene que corregir eso, y además hay un tema con los contenidos de la conversación.”

Cabe recordar que el 9 de octubre, Valencia admitió haber sostenido un encuentro posterior con los abogados Luis Hermosilla y Andrés Chadwick tras haber sido nombrado como la máxima autoridad del Ministerio Público.

“Yo creo que él no está contando todo lo que ocurrió en esa reunión. Esa es la impresión que tenemos, pero eso hay que investigarlo bien”, afirmó Hermosilla.

—Él habla de tres causas. Primero, ¿es verdad que Luis Hermosilla le pidió que considerara un abreviado para el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa, defendido por Hermosilla en ese entonces? ¿Es eso cierto o no?

—No es verdad.

—Él también dice que hay dos causas más sobre las cuales Luis Hermosilla le preguntó o indagó, pero que no recuerda cuáles son. ¿Cuáles son esas dos causas?

—Eso tampoco es cierto.

—¿Entonces no le preguntó sobre ninguna otra causa?

—Así es.

—¿Entonces fue para pedir algún favor?

—Eso es lo que hay que manejar con responsabilidad. Como hemos iniciado una denuncia, una acción penal y una querella, lo que queremos es que eso se investigue. Usted me pregunta: ¿cómo está relacionado esto con las filtraciones? Mi tesis, y puedo estar equivocado, es que desde la Fiscalía Nacional tomaron la decisión de usar delictivamente la información a la que no tenían derecho a acceder, del teléfono de Luis, y empezaron a seleccionar ciertos contenidos.

—¿Para qué?

—No lo sé. Intuyo cuál es el motivo, pero no lo sé.

—¿Qué intuye usted?

—Intuyo dos cosas: primero, que intentaron tapar otras causas; y segundo, que se buscaba causar ciertos daños políticos intencionados.