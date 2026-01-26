Natalia Duco evita referirse a críticas de Gert Weil sobre su nombramiento como ministra del Deporte por caso de doping

La lanzadora de peso salió cerca del mediodía de este lunes en el piso 10 del edificio de la Contraloría General de la República tras participar en un curso sobre probidad, donde fue consultada por los cuestionamientos del exatleta.

La recientemente nombrada ministra del Deporte, Natalia Duco, evitó referirse a las críticas de Gert Weil, histórico referente del atletismo nacional y padre de Martina Weil, sobre su nuevo cargo en el gabinete de Gobierno de José Antonio Kast.

El exdeportista apuntó en conversación con CNN Deportes su antecedente de dopaje en 2018, que implicó una suspensión de tres años y la pérdida de la medalla de oro de los Juegos Sudamericanos de Cochabamba.

“Puede ser que a nivel nacional no tenga mayor trascendencia, pero a nivel internacional nos deja muy mal parados (…), ella nunca se mostró arrrepentida de lo que había hecho, ni reconoció su falta”, fue parte de lo que afirmó.

Duco consultada por los dichos de Weil a las afueras de la Contraloría

La lanzadora de peso salió cerca del mediodía de este lunes en el piso 10 del edificio de la Contraloría General de la República tras participar en un curso sobre probidad, gestión administrativa y uso de recursos públicos, junto a 21 de los 24 ministros que asumirán el cargo el próximo 11 de marzo.

Con una sonrisa y una carpeta en sus manos bajo el título organigrama de la administración del Estado, fue consultada por CNN Chile por las diversas críticas que ha recibido la futura administración con su nombramiento en la cartera deportiva.

“No, nada me molesta, yo respeto todas las opiniones“, expresó mientras caminaba en dirección a la esquina de Teatinos con la Alameda.

Luego se le consultó específicamente: “¿Qué opina sobre las críticas de Gert Weil diciendo que su nombramiento puede ser una mala imagen para las postulaciones futuras de chile, los eventos deportivos? ¿considera que son injustas las críticas de quienes dicen que tiene que pedir disculpas por eso?“.

Duco caminó el resto del trayecto en silencio, pese a las preguntas.

