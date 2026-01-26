Gabinete de José Antonio Kast llega a Contraloría por curso de probidad y agenda su primer punto de prensa

Veintiuno de los 24 futuros ministros asistieron a una capacitación convocada por la Contraloría para reforzar legalidad, gestión y conflictos de interés. En paralelo, se informó que el viaje a El Salvador quedó en duda tras la cancelación de vuelos en EE.UU.

21 de los 24 ministros y ministras que asumirán el 11 de marzo con el gobierno del presidente electo José Antonio Kast llegaron este lunes a la Contraloría General de la República para participar en un curso sobre probidad, gestión administrativa y uso de recursos públicos. La actividad comenzó a las 10:00 horas en el piso 10 del organismo y, según el reporte en terreno, incluyó una charla encabezada por la contralora general Dorothy Pérez.

La capacitación se acordó en diciembre, tras una reunión protocolar entre Kast y Pérez, con el objetivo de orientar a futuras autoridades, en especial a quienes no han tenido experiencia previa en funciones estatales, dado que parte del equipo proviene del mundo privado o es independiente.

La primera etapa contempló una charla introductoria de poco más de dos horas, con término estimado pasado el mediodía. El contenido apuntó a reforzar probidad, legalidad, gestión y buena utilización de recursos públicos, además de abordar materias vinculadas a conflictos de interés, tema que, según el reporte, ha concentrado cuestionamientos desde la oposición y analistas por el origen privado de parte del gabinete.

El plan considera, además, una segunda fase mediante un curso online durante febrero y un cierre con un seminario.

Los tres ausentes: gira y funciones vigentes

De acuerdo con el reporte, tres integrantes del futuro gabinete no asistieron a esta primera jornada. Dos acompañan al presidente electo en República Dominicana: el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna y la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La tercera ausencia correspondió a la futura ministra de Energía, Ximena Rincón, quien, según se indicó, aún ejerce funciones como ministra de Estado, lo que impidió su presencia. El despacho afirmó que su participación se encontraba confirmada.

La gira de Kast: vuelo a El Salvador se canceló y se ajusta el itinerario

En paralelo, se informó que Kast tenía programado un traslado desde República Dominicana a El Salvador con escala en Miami, pero la cancelación de vuelos por condiciones climáticas en Estados Unidos dejó en suspenso esa etapa del viaje.

Según el reporte, el equipo coordinó alternativas para viajar desde República Dominicana a Panamá, donde el presidente electo debe participar en un foro económico durante miércoles y jueves. La posibilidad de una reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y una visita a la megacárcel CECOT quedó en duda, a la espera de una eventual reprogramación.

Tras el cierre de la primera fase del curso, se esperaba un punto de prensa para conversar con algunos integrantes del futuro gabinete. También se indicó que en febrero se sumarían otras autoridades al proceso formativo, como subsecretarios y subsecretarias, cuyo anuncio se proyectó para el viernes 30 de enero, además de seremis, aunque no se informó el formato definitivo de esa presentación.