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“Reconocemos el error”: Vodanovic frena distribución del polémico panfleto del PS con imagen modificada de Kast

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“Reconocemos el error”: Vodanovic frena distribución del polémico panfleto del PS con imagen modificada de Kast (Agencia UNO)

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reconoció este domingo el error cometido con la publicación de un panfleto que incluía una imagen modificada del presidente José Antonio Kast, y anunció que el material no será distribuido.

A través de su cuenta de X, Vodanovic aclaró que no autorizó la imagen y que el partido respeta la institucionalidad del país.

“El folleto: no autoricé la imagen y respetamos la institucionalidad de nuestro país, no será distribuido. Se lo hice saber ayer al Ministro del Interior. Reconocemos el error“, escribió la timonel socialista, quien agregó un llamado a la oposición a no instrumentalizar el episodio.

Vodanovic aprovechó la declaración para defender la postura del PS frente al proyecto de Reconstrucción Nacional: “Ojalá la derecha no se asile en un pretexto para insistir en la mala reforma, en los recortes y en la AC. Como dijo el Presidente en la cuenta pública, Chile se construye entre todos. Que así sea”, cerró.

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