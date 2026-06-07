Más de un millón de personas participan en la misa del papa en Madrid: “Se hablará de esto durante años”

(CNN Español) — El termómetro marcaba 23 grados Celsius, pero la sensación era de un calor mucho mayor.

Las condiciones que acompañaban este domingo por la mañana a los fieles y curiosos que se aglomeraban en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles eran las propias de una jornada pre-veraniega. Pero eso no amilanaba a nadie, pues pocos se querían perder el acto principal de la segunda jornada de viaje apostólico en España del papa León XIV.

Así las cosas, con las gorras, abanicos y botellas de agua fría haciendo acto de presencia por doquier, más de un millón de personas se juntaban desde bien temprano para seguir la Santa Misa y procesión del Corpus Christi que presidía el pontífice. Una imagen muy poco habitual para el centro de la capital española.

“Es impresionante, la verdad; algo de lo que vamos a hablar los próximos años”, le cuentan emocionadas a CNN Laura y Claudia, quienes seguían la Eucaristía con atención. “El papa que nos ha tocado está muy implicado, tiene muchas ganas de juntar a la juventud y a los creyentes”, agregan.

Un detalle que no ha pasado desapercibido, el de la juventud, dado que en los primeros actos que ha realizado León XIV han tenido una presencia destacada. Tan sólo en la vigilia de oración junto a jóvenes que se celebró el sábado por la tarde en la Plaza de Lima se reunieron medio millón de personas.

Este domingo, volvían a hacer acto de presencia. Entre ellos se contaban David y Cristina, quienes se habían inscrito para acceder al acto pero, debido a la gran afluencia, habían quedado fuera de la zona asignada por haberse alcanzado el máximo de ocupación previsto. Así que caminaron desde la Calle Génova hasta Alcalá, a poco más de un kilómetro de distancia, para verlo a través de una pantalla gigante.

“Se nota mucho que la gente joven está más implicada con la iglesia, con la vida espiritual”, aprecia Cristina.

Pero entre la multitud no sólo había quienes acudían para participar de la Eucaristía, también turistas y curiosos. Es el caso de Carmen, que hacía meses que tenía organizado este fin de semana. Pero no para atender la visita del papa.

“Compré entradas para ver a Bad Bunny hace más de un año”, cuenta divertida esta joven de Alicante, “ha dado la casualidad de que también está el papa este fin de semana; es un dos por uno” agrega. “Cómo estábamos aquí cerca nos hemos asomados con las amigas para ver qué estaba pasando”.

Una anécdota que ejemplifica a la perfección la capacidad de atracción que genera la figura del pontífice más allá de la fe, y que promete seguir reuniendo a multitudes según prosiga su viaje y se desplace a otras ciudades como Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife.