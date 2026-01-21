Gert Weil critica nombramiento de Natalia Ducó como ministra por doping: “A nivel internacional nos deja muy mal parados”

El histórico referente del atletismo también cuestionó que la futura ministra "nunca se mostró arrepentida de lo que había hecho, ni reconoció su falta".

El histórico referente del atletismo Gert Weil cuestionó el nombramiento de Natalia Ducó como futura ministra del Deporte en el gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con CNN Deportes, apuntó al antecedente de dopaje en 2018 —el cual implicó una suspensión de tres años y la pérdida de la medalla de oro de los Juegos Sudamericanos de Cochabamba—, advirtiendo el impacto que esta decisión podría tener fuera de Chile.

El exlanzador de la bala aclaró que sus reparos no se centran en la eventual gestión de Ducó como ministra. “No prejuzgo sobre cómo lo hará ella, porque no corresponde, pero el problema va por otro lado y es que no se tomó en cuenta este flanco abierto que tiene ella”.

En ese sentido, sostuvo que el efecto del nombramiento trasciende lo local. “Puede ser que a nivel nacional no tenga mayor trascendencia, pero a nivel internacional nos deja muy mal parados”, afirmó, aludiendo a la imagen que proyecta Chile en instancias deportivas.

“Aquí no está inventando nadie nada y no se está especulando nada (…). Yo creo que no le están haciendo un flaco favor a ella y pienso que se está exponiendo al deporte chileno también a una situación absolutamente evitable”, añadió el dos veces abanderado olímpico.

Weil recordó además la forma en que la atleta enfrentó el proceso. “Natalia nunca se mostró arrepentida de lo que había hecho, ni reconoció su falta (…). Ya tengo opiniones de gente importante del ámbito, sobre todo de la unidad de integridad de World Athletics, que lo encuentran terrible que hayan considerado siquiera nombrarla como ministra de deporte”.