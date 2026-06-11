Paulina Vodanovic afirma que no hubo conversaciones con el PC por el proyecto que modifica la Ley Naín-Retamal y señala que en el PS “estaríamos por mantenerla”

La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó en CNN Prime el ingreso de un proyecto de ley por parte del Partido Comunista (PC) que busca modificar la Ley Naín-Retamal, especialmente los artículos relacionados con la presunción de legítima defensa para policías y gendarmes, además de restituir una redacción anterior del delito de apremios ilegítimos.

Consultada por la periodista Mónica Rincón respecto de si esta iniciativa fue analizada previamente entre el PS y el PC, la senadora respondió: “Al menos conmigo no conversó nadie, tampoco en las reuniones que tenemos permanentemente los lunes. De hecho, estuvimos en encuentros con los alcaldes”.

No obstante, aclaró: “Quiero decir que tampoco es habitual que nos andemos avisando qué proyectos vamos a presentar. Ahora, evidentemente, este tiene una connotación especial, porque además hubo una disputa bastante fuerte hace un par de meses entre el Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC) y nosotros. Yo creo que lo importante aquí, a mi modo de ver, es resguardar las instituciones”.

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A juicio de la parlamentaria, “las leyes, cuando son aprobadas, por lo general no debieran ser sometidas a una revisión“. En esa línea, agregó que “desde nuestro partido mantenemos las apreciaciones que hicieron que votáramos a favor de aquella ley”.

Asimismo, señaló que aún no ha conversado el tema con los parlamentarios socialistas, pero agregó: “Entiendo que es una ley que nosotros estaríamos por mantener“.

Actualmente, remarcó que la oposición está enfocada en aunar fuerzas debido a que es minoría tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado.

“A lo que llamaría es a que eso no se vea entorpecido producto de una discusión sobre otra ley, que puede ser muy importante, pero donde nosotros ya tuvimos una posición clara hace poco tiempo. Entonces, ojalá no se mezclen ambos temas”, puntualizó.

Cabe recordar que en enero de este año el PS uspendió su participación en la alianza oficialista de entonces, luego de las críticas formuladas por el FA el PC contra los parlamentarios que votaron a favor de la Ley Naín-Retamal.

Esto ocurrió después de que el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolviera de forma unánime al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo por el delito de apremios ilegítimos, en una causa relacionada con las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el denominado estallido social de 2019.