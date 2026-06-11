Valparaíso aprueba adjudicación para remodelar la Plaza Sotomayor: Esto se sabe del proyecto

El Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la propuesta de adjudicación del proyecto “Mejoramiento y Puesta en Valor Conjunto Plaza Sotomayor”, iniciativa que busca recuperar uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

El proyecto contará con una inversión de $3.370.791.961 provenientes del Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y fue adjudicado a la Unión Temporal de Proveedores (UTP) conformada por Empresa Constructora Altovial Ltda. y WSR Ingeniería y Construcción SpA.

Entre las obras contempladas destacan mejoras en la Plaza Sotomayor, Plaza Justicia y el acceso al Muelle Prat, incorporando accesibilidad universal, renovación de pavimentos y la puesta en valor de su patrimonio histórico, según informó la Municipalidad de Valparaíso.

“Son obras muy esperadas por la comunidad, ya que representan una inversión necesaria para la ciudad. Traerán consigo movimiento, generación de empleo y, por supuesto, pondrán en valor la Zona Típica y el Sitio de Patrimonio Mundial, mejorando la experiencia y calidad de vida de quienes transitan, trabajan o pasean diariamente por el sector”, destacó la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, en declaraciones recogidas por The Clinic.

Además, la jefa comunal informó que, mientras se desarrollen las obras, algunos accesos del sector permanecerán cerrados. Por ello, se mantendrán conversaciones con las organizaciones que operan en el lugar y se evaluarán alternativas de desvíos para mitigar el impacto de los trabajos.