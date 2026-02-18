Municipalidad de Pichilemu cancela presentación de Dino Gordillo tras denuncia de beso a una menor de edad

El comediante chileno tenía programado presentarse en la Semana Pichilemina, pero tras la acusación de que besó a una menor de edad en Villa Alegre, la Municipalidad decidió bajar su show. Ante esto, Gordillo rechazó las acusaciones y especificó que se trató de un “saludo”, sin “intención alguna”.

Durante este miércoles, la Municipalidad de Pichilemu informó que dará de baja el espectáculo del humorista Dino Gordillo en la Semana Pichilemina, debido a la denuncia que enfrenta por besar a una menor de 14 años durante su show en el Festival de la Naranja, en Villa Alegre.

A través de un comunicado, el municipio de Pichilemu anunció que el humorista ya no formará parte de la plantilla del festival y por ende, no se presentará el 22 de febrero como estaba programado.

Con esto, ya son dos los festivales que cancelan la presentación del comediante. El primero fue el festival organizado por la Municipalidad de Yerbas Buenas, en la Región del Maule.

En “Hay que Decirlo”, de Canal 13, el alcalde de la comuna informó sobre la decisión del municipio respecto al espectáculo de Gordillo: “El show estaba programado para este fin de semana, pero debido a la situación con una menor de edad en la comuna vecina, optamos por cancelarlo mientras se desarrolla la investigación”, indicó.

Dino Gordillo rechaza la acusación y dice que se trató solo de un “saludo”

El comediante emitió un comunicado a través de sus redes sociales respecto a la situación, luego de que la Municipalidad de Villa Alegre informara que tramitará una denuncia en su contra por el presunto beso a una menor de edad.

“Rechazo categóricamente que haya existido una conducta inapropiada hacia una menor de edad. La interacción que se produjo sobre el escenario ocurrió en un contexto público y frente a miles de personas”, señaló.

En su comunicado, Dino Gordillo calificó de irresponsables las acusaciones públicas y dijo que no cuentan con la “totalidad de antecedentes”.

“Me parece especialmente irresponsable que se instalen públicamente imputaciones de esta naturaleza sin contar con la totalidad de los antecedentes objetivos disponibles, más aún cuando existen registros audiovisuales y numerosos testigos que permiten contextualizar adecuadamente el momento”, indicó.

El comediante explicó que solo fue un “saludo” sin intención alguna y agregó que está con total disposición para “colaborar con las autoridades en todo lo que sea requerido, a fin de que se esclarezcan adecuadamente los hechos”.