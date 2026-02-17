Municipalidad de Villa Alegre denuncia a Dino Gordillo por beso a menor en festival: Esto responde el humorista

El municipio de Villa Alegre interpuso una denuncia ante Carabineros, la cual fue derivada al Ministerio Público, por los hechos registrados el pasado 14 de febrero en un festival. Por su parte, el humorista Dino Gordillo afirmó que existe total disposición para colaborar con las autoridades para esclarecer el caso.

Durante este martes, la Municipalidad de Villa Alegre se refirió a los hechos ocurridos en el marco de la Fiesta de la Naranja 2026.

A través de una declaración pública, y a raíz de un hecho ocurrido durante una actividad realizada el pasado 14 de febrero, la institución informó que inició un proceso de recopilación de antecedentes y acciones “frente a una situación que podría constituir una grave vulneración de derechos humanos hacia una menor de edad, ocurrida en el escenario principal del evento”.

En ese contexto, expuso: “De acuerdo con los antecedentes preliminares, el comediante Dino Gordillo habría protagonizado un acto inapropiado al besar a una menor de edad”, durante su presentación.

Tras este hecho, la municipalidad interpuso una denuncia ante Carabineros, la cual fue derivada al Ministerio Público, por lo que el ente persecutor “ha dispuesto las diligencias investigativas necesarias para determinar la existencia de hechos constitutivos de delito y, asimismo, prestar el apoyo correspondiente a la víctima y su familia en el marco de la investigación en curso”.

Además, la Oficina Local de la Niñez tomó contacto con la menor con el fin de realizar un acompañamiento y orientación pertinente, “en caso de que la familia decida presentar acciones legales de manera directa”.

El municipio recalcó que “condena rotundamente cualquier acción que signifique una vulneración hacia niños, niñas y adolescentes”, y enfatizó que colaborará con las instituciones competentes, entregando “toda la información requerida para el correcto desarrollo de la investigación”.

Respuesta de Dino Gordillo

Por su parte, el humorista y conferencista motivacional, a través de un comunicado, respondió: “Rechazo categóricamente que haya existido una conducta inapropiada hacia una menor de edad”, y agregó que “la interacción que se produjo sobre el escenario ocurrió en un contexto público y frente a miles de personas. De hecho, consistió en un saludo, sin connotación ni intención alguna”.

Asimismo, manifestó: “Me parece especialmente irresponsable que se instalen públicamente imputaciones de esta naturaleza sin contar con la totalidad de los antecedentes objetivos disponibles, más aún cuando existen registros audiovisuales y numerosos testigos que permiten contextualizar adecuadamente el momento”.

Finalmente, remarcó que existe total disposición para colaborar con las autoridades con el fin de esclarecer el suceso ocurrido durante el evento.

“Durante más de 30 años de trayectoria artística, me he presentado en innumerables escenarios a lo largo del país, sin haber enfrentado jamás una acusación de esta índole. Mi historia profesional, personal y familiar da cuenta de una interpretación malintencionada de los hechos, no acorde con mi conducta intachable como padre y artista”, concluyó.