Excluyen a Dino Gordillo de festival en Yerbas Buenas tras denuncia por besar a una menor de edad en Villa Alegre

Por su parte y a través de un comunicado, el humorista negó las acusaciones y aseguró que la interacción con la adolescente ocurrió en público y no tuvo connotación inapropiada.

La comuna de Yerbas Buenas se prepara para celebrar este fin de semana su Festival Verano, aunque con un cambio de última hora en la parrilla de artistas.

El comediante Dino Gordillo, inicialmente confirmado para el evento, fue excluído tras una denuncia relacionada con un episodio ocurrido en la comuna de Villa Alegre.

Según la municipalidad de Villa Alegre, Gordillo habría besado en la boca a una menor de 14 años durante la Fiesta de la Naranja, realizada el pasado 14 de febrero, mientras la adolescente se encontraba sobre el escenario frente al público.

Ante estos hechos, las autoridades locales presentaron una denuncia formal ante Carabineros y emitieron un comunicado condenando “rotundamente cualquier acción que signifique una vulneración hacia niños, niñas y adolescentes”.

Bajan a Gordillo del Festival Verano

El alcalde de Yerbas Buenas, Jonathan Norambuena, explicó,, en conversación con Canal 13, que la decisión de retirar a Gordillo del festival se tomó por precaución mientras se lleva a cabo la investigación.

“Consideramos que Dino Gordillo es un excelente humorista, teníamos planificado que estuviera con nosotros en el festival. Lamentablemente, se dio esta situación con una menor de edad en la comuna vecina y, obviamente, nos impide poder traerlo mientras no se realice una investigación y eso va a tardar”, señaló.

El jefe comunal también apuntó a la necesidad de esclarecer por qué la adolescente de 14 años estaba presente en la Fiesta de la Naranja.

Aunque la municipalidad aún no entrega una versión oficial, algunos testigos en redes sociales indicaron que la menor habría participado como premio por su rendimiento escolar, junto a otras estudiantes.

En reemplazo de Gordillo, el festival de Yerbas Buenas confirmó que el espectáculo de humor será protagonizado por Los Locos del Humor.

Dino Gordillo niega acusaciones en su contra

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el humorista negó categóricamente las acusaciones y aseguró que no existió “ninguna conducta inapropiada hacia una menor de edad”.

Según Gordillo, el episodio se produjo en un contexto público frente a miles de personas y consistió únicamente en un saludo sin “connotación ni intención alguna”.

“Me parece especialmente irresponsable que se instalen públicamente imputaciones de esta naturaleza sin contar con la totalidad de los antecedentes objetivos disponibles. Más aún cuando existen registros audiovisuales y numerosos testigos que permiten contextualizar adecuadamente el momento”, aseveró.

Gordillo afirmó que colaborará con la investigación abierta tras la denuncia presentada por la municipalidad de Villa Alegre ante Carabineros.

“Durante más de 30 años de trayectoria artística, me he presentado en innumerables escenarios a lo largo del país, sin haber enfrentado jamás una acusación de esta índole“, agregó.

Finalmente, defendió que su reputación personal y profesional “da cuenta de una malintencionada interpretación de los hechos, no acorde a mi conducta intachable como padre y artista”.