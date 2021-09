Este lunes un grupo transversal de parlamentarios ha planteado la necesidad de instalar una ley corta para reincorporar las más de 200 candidaturas parlamentarias y casi 1.000 de consejeros regionales que rechazó el Servicio Electoral (Servel).

Esto, luego de que varios de los sectores involucrados acusaran que se trató de un error proveniente de los sistemas del Servel a la hora de realizar las inscripciones de sus respectivos abanderados, que en este caso fueron de Apruebo Dignidad, Chile Podemos+, Nuevo Pacto Social y el Frente Social Cristiano.

A estas acusaciones se han sumado además críticas al Consejo Directivo del organismo, cuyos integrantes cumplieron hace 7 meses su periodo en el cargo, lo que ha dado pie a cuestionamientos sobre presuntos sesgos ideológicos en el rol de los directivos.

Es el caso del diputado Jaime Mulet (FRVS), quien incluso propuso eliminar la figura del Consejo Directivo del Servel, asegurando que solo tramitar una ley corta para corregir la inscripción de candidaturas no sería suficiente para enfrentar la problemática.

“Este Consejo ha demostrado no ser útil para el funcionamiento de la democracia. Aquí no se requiere una ley corta, no hace falta para las candidaturas que han sido desechadas porque las va a reponer el Tribunal Calificador de Elecciones. Nosotros hemos hecho el trabajo muy bien y no podemos hacernos cargo de las fallas de la plataforma”, aseguró el representante de la región de Atacama.

En ese sentido, Mulet planteó la posibilidad de eliminar dichos cargos, acusando a la entidad de transformarse en “órgano binominal” que estaría ejerciendo sus funciones a través de un rol “derechamente político y partidista“, considerando que se trata de un organismo autónomo.

“Durante los 30 años de democracia donde no tuvimos Consejo del Servel, el servicio con su director nacional y funcionarios nos dieron garantía a todos los partidos, por lo tanto, el Servel siempre ha actuado muy bien. El problema está en la directiva del Consejo”, afirmó Mulet.

Finalmente, el presidente del FRVS apuntó que las inscripciones de Apruebo Dignidad se realizaron correctamente y se mostró confiado en la determinación que tomará el Tricel al respecto: “el Tribunal Calificador de Elecciones es un Tribunal que actúa en base a derecho y justicia”.