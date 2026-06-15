¿Bencinas y diésel bajarán desde esta semana?: Gobierno anticipa disminución cercana a los $100 por litro

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó una fuerte baja en el precio de las bencinas y el diésel a contar de esta semana.

La disminución comenzará a regir desde el jueves 18 de junio y estará asociada al retroceso internacional del petróleo, luego del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según explicó el secretario de Estado, el nuevo escenario internacional permitirá revertir parte del aumento que habían registrado los combustibles durante los últimos meses.

Cuánto bajarán las bencinas y el diésel

Quiroz detalló que, en el próximo decreto, el diésel debiera registrar una disminución cercana a los $110 por litro.

En el caso de las bencinas, el ministro señaló que la baja será “algo similar”, por lo que el ajuste rondaría los $100 por litro.

“Los precios subieron por la guerra. ¿La guerra termina? Los precios empiezan a bajar”, afirmó la autoridad.

El ministro sostuvo que el Gobierno seguirá monitoreando los valores internacionales para definir los próximos ajustes.

“Vamos mirando siempre los precios internacionales. Ahora que la guerra está mostrando signos de que terminará, las bencinas bajarán”, agregó.

Nuevo valor regirá por al menos tres semanas

Quiroz explicó que los nuevos precios se mantendrán vigentes por al menos tres semanas, aunque los ajustes posteriores dependerán de la evolución del mercado internacional.

El anuncio se da en medio de una caída del precio del petróleo y de una mayor calma en los mercados tras las señales de distensión en Medio Oriente.