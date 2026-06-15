Trump aterriza en el G7 con el acuerdo de Irán ya firmado y la reapertura del estrecho de Ormuz en el aire

(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este lunes a Évian-les-Bains, Francia, para participar en la cumbre del G7 con un principio de acuerdo entre Washington y Teherán.

El vicepresidente JD Vance aseguró que el texto se firmó digitalmente el domingo y que sus términos ya entraron en vigor sin que Irán reciba alivio financiero inmediato. Trump publicó en Truth Social que “los barcos comienzan a moverse, muchos cargados de petróleo, fuera del estrecho de Ormuz”, y los describió circulando por una “autopista sur” segura.

Minas navales y el pulso por los peajes

Pese al optimismo presidencial, la industria naviera internacional todavía considera muy riesgoso iniciar los tránsitos por el estrecho. El oficial de seguridad de BIMCO, Jakob Larsen, advirtió que las minas navales desplegadas por Irán exigen capacidades de detección y destrucción muy especializadas, escasas en la región del Golfo, y que “una vez que se despeja una ruta, puede ser minada de nuevo con relativa facilidad”. Irán minó extensamente la vía y solo dos pasajes estrechos —uno junto a su costa y otro junto a Omán— permitirían el paso, lo que creará un cuello de botella.

Dos agencias semioficiales iraníes vinculadas a los Guardianes de la Revolución informaron que Teherán permitirá el tránsito libre durante los 60 días de negociaciones técnicas, pero planea imponer tarifas una vez superado ese plazo.

Vance confirmó que la reapertura permanente sin peaje se discutirá en esas conversaciones, mientras el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní matizó que el país “no busca cobrar peajes de tránsito” sino tarifas por servicios marítimos.

Trump aterrizó en Ginebra tras asistir a una pelea de la UFC en Washington y se dirigió a la cumbre del G7, donde se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron. La Casa Blanca buscó cerrar un marco antes del encuentro con los líderes europeos.

El año pasado, Trump abandonó anticipadamente la cumbre del G7 en Canadá por la escalada del conflicto entre Israel e Irán, que días después derivó en bombardeos estadounidenses sobre tres instalaciones nucleares iraníes. El grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán, celebró el acuerdo pero advirtió que “no aceptará” nuevos ataques que violen la soberanía nacional.