Incendio afecta casa en Estación Central: Bomberos trabajan para combatir el avance de las llamas

Bomberos combate un incendio que afecta una casa en la comuna de Estación Central.

El siniestro se desarrolla en la intersección de las calles Hermanos Carrera y Padre Vicente Irarrázaval.

Se decretó segunda alarma de incendio.

Existe riesgo de propagación a viviendas cercanas.

Hasta el momento se desconoce si el inmueble funcionaba como cité. No se sabe cuántas personas viven al interior del domicilio.

No se ha informado sobre personas lesionadas.

Personal de Bomberos trabaja en el lugar para evitar el avance de las llamas.