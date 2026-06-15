Kast advierte meses difíciles para el empleo en Chile: “Hay familias que no llegan a fin de mes”

El presidente José Antonio Kast advirtió que el país enfrentará meses complejos en materia de empleo y llamó al sector privado, al Parlamento y a distintos actores sociales a colaborar para enfrentar el actual escenario laboral.

El mandatario abordó el tema durante la firma de las indicaciones al proyecto de sala cuna universal, iniciativa que el Gobierno busca impulsar bajo criterios de gradualidad y responsabilidad fiscal.

“Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar ahora. Este mes de julio, agosto, septiembre, octubre. Son meses difíciles, donde todos tenemos que tener conciencia de que hay familias que no llegan a fin de mes”, afirmó.

Kast llama a priorizar el empleo

En su intervención, Kast sostuvo que el desempleo es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, junto con la seguridad.

“Junto con el tema de la seguridad, lo que hoy día las personas más piden es trabajo”, señaló.

El Presidente llamó a quienes tengan capacidad de hacerlo a abrir espacios laborales durante los próximos meses.

“Hacer un llamado a todos aquellos que puedan colaborar en estos meses difíciles a contratar personas”, dijo.

En esa línea, planteó que el Estado no puede responder por sí solo a todas las necesidades sociales y pidió colaboración de distintos sectores.

“El Estado no puede con todos. Y por eso necesitamos la colaboración activa de las distintas áreas de nuestra vida social”, agregó.

“Cómo pasamos este periodo crítico”

El mandatario sostuvo que el Gobierno espera la llegada de nuevas inversiones, aunque advirtió que sus efectos podrían tardar meses en concretarse.

“Van a llegar nuevas inversiones, muchas nuevas inversiones. Pero quizás se van a hacer realidad en seis meses, en un año, en un año y medio”, afirmó.

Luego agregó: “Cómo pasamos este periodo crítico, donde Chile tiene unas tasas de desempleo más altas de todo nuestro continente. Eso nos obliga a ser muy responsables”.

Kast también pidió al Parlamento actuar con responsabilidad al discutir proyectos que impliquen gasto público o impacto laboral.

“Es muy fácil en todos lados solicitar más recursos. El Estado está haciendo un esfuerzo importante y le pedimos a todos los sectores de la nación que nos ayuden en eso”, sostuvo.

Sala cuna universal y contratación femenina

Respecto del proyecto de sala cuna universal, el Presidente afirmó que las indicaciones buscan equilibrar el derecho al cuidado con la necesidad de no generar desincentivos a la contratación.

“Por un lado, abrir los espacios para que las mujeres puedan trabajar con tranquilidad y que sus hijos estén bien cuidados. Pero, por otro lado, es que este derecho no se transforme en un desincentivo para empleadores, sobre todo para pymes, para contratar”, explicó.

Según Kast, el actual sistema puede operar como un freno para el empleo femenino, especialmente cuando las empresas evalúan aumentar su dotación.

“Nosotros estamos convencidos de que estas indicaciones nos van a permitir realizar los ajustes necesarios y avanzar hacia un derecho, hacia un sistema de sala cuna que contemple la conciliación entre lo que es el trabajo digno y también la posibilidad de los emprendedores de dar empleo”, sostuvo.

El mandatario insistió en que la iniciativa debe avanzar de forma gradual para ser sostenible.

“Aquí hay que unir dos conceptos, la gradualidad y la responsabilidad”, remarcó.

Natalidad, educación inicial y CAE

Kast también vinculó el debate de sala cuna con la baja natalidad y la educación inicial, señalando que muchas familias no se atreven a tener hijos por factores como la falta de trabajo, la inseguridad, el costo de la vivienda y las dificultades del sistema educativo.

En ese contexto, planteó que el país debe poner mayor foco en la primera infancia.

“Estamos en deuda en la educación de la primera infancia. Hemos puesto nuestro foco en la educación superior”, dijo.

El Presidente además relacionó ese punto con la discusión por las deudas de educación superior, al sostener que los recursos que se buscan recuperar pueden destinarse a fortalecer la educación inicial.

“Esos recursos que estamos hoy día solicitando que se devuelvan van precisamente a esto: a ver cómo dedicamos más recursos, más tiempo, más ocupación a aquellos niños que hoy día no lo tienen”, afirmó.