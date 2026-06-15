‘Michael’ supera a ‘Bohemian Rhapsody’ y se convierte en el biopic musical más taquillero de la historia

El biopic ‘Michael’ se convirtió oficialmente en el biopic musical más lucrativo de todos los tiempos al recaudar 911,9 millones de dólares (680 millones de libras) en la taquilla mundial, según Deadline. La cifra supera los 910,9 millones que obtuvo ‘Bohemian Rhapsody’ en 2018. La reciente llegada a las salas japonesas le otorga una posibilidad firme de romper la barrera de los mil millones, marca que en 2026 solo alcanzó ‘The Super Mario Galaxy Movie’.

La película retrata la vida de Michael Jackson desde los Jackson 5 hasta la gira ‘Bad World Tour’ a fines de los 80 y está protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson. En abril registró el fin de semana de estreno más grande para un biopic musical. Ambos proyectos contaron con la producción del británico Graham King.

Secuela y la sombra de las acusaciones

Según reportó NME, Lionsgate confirmó que la segunda parte sigue en desarrollo. Su presidente, Adam Fogelson, indicó que la secuela podría no continuar cronológicamente desde el desenlace de la primera cinta, que muestra a Jackson en el estadio de Wembley en 1988 y cierra con la frase: “Su historia continúa”.

Originalmente, el guion abordaba las acusaciones de abuso sexual infantil en su tercer acto, pero una cláusula legal impidió mencionar a Jordan Chandler. La producción destinó 50 millones de dólares a nuevas filmaciones para cambiar el final.