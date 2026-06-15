Expertos recomiendan mantener la tasa de interés en 4,5% ante señales mixtas de inflación y actividad débil

Con la próxima reunión de Tasa de Política Monetaria (TPM) este martes, los expertos evaluaron la posibilidad de recortar o aumentar las tasas de interés tras las señales débiles de la economía nacional y la desescalada en Medio Oriente.

Tras evaluar los parámetros, recomendaron al Banco Central mantener la tasa en 4,5%.

La recomendación se basó en que la economía chilena continúa enfrentando una actividad económica débil y un entorno externo que presenta riesgos menores que los observados algunas semanas atrás, tras el reciente acuerdo de cese al fuego y reapertura del estrecho de Ormuz anunciado entre Estados Unidos e Irán.

Banco Mundial y OCDE recortan proyecciones de crecimiento global

A nivel internacional, las perspectivas de crecimiento mundial se han revisado gradualmente a la baja. El Banco Mundial redujo su proyección de crecimiento global para 2026 a 2,5%, el ritmo más bajo desde la pandemia. Por su parte, la OCDE estima que el crecimiento mundial alcanzará 2,8% este año bajo un escenario de disrupciones temporales.

En ese sentido, el Grupo de Política Monetaria destacó el impacto en los precios de las materias primas que tuvo el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, lo que ha llevado al petróleo a caer de niveles de US$ 117 a cotizar en torno a los US$ 85.

Imacec cae 1,2% y desempleo llega al 9,1%

Asimismo, pusieron el foco en las señales de deterioro de la actividad económica, con una contracción del 1,2% interanual en el Imacec de abril, el retroceso de la minería en 11,8% y los ajustes en las proyecciones de crecimiento del PIB de 2,0% a 1,6%.

Además, resaltaron las señales de debilitamiento en el mercado laboral, con la tasa de desempleo que alcanzó 9,1% en el trimestre febrero-abril, con un desempleo femenino de 10,5%.

Por otro lado, el IPC de mayo registró una variación mensual de 0,2%, inferior a la esperada por el mercado, y las expectativas para junio apuntan a una variación cercana a 0%.

Con todo, la inflación anual se ubica en 3,9%, por encima del 2,4% observado en febrero previo al recrudecimiento de las tensiones geopolíticas.

Los expertos señalaron que la caída del precio del petróleo, la reapertura del estrecho de Ormuz y la eventual flexibilización de las restricciones sobre las exportaciones energéticas iraníes reducirían una de las principales fuentes de presiones inflacionarias globales.

En consecuencia, recomendaron mantener la tasa en 4,5% a la espera de acumular mayor evidencia respecto de la evolución de la inflación y de la concreción del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.