Luego que el Servicio Electoral (Servel) rechazó más de 200 candidaturas parlamentarias y cerca de 1.000 para consejeros regionales de cara a las elecciones de noviembre próximo, un grupo de diputados evalúan reincorporar las postulaciones a través de una ley corta.

Sin embargo, otros congresistas señalan que es el organismo quien debe solucionar la situación, acusando que el error provino desde los sistemas del servicio al momento de las inscripciones.

Entre los afectados, se encuentran los conglomerados Apruebo Dignidad, Chile Podemos Más, Nuevo Pacto Social y Frente Social Cristiano.

Al respecto, la diputad del Partido Radical (PR) Marcela Hernando dijo que “no es el momento para solazarse de las dificultades que está teniendo la lista de candidatos a diputados en la segunda región. Es la única que se ha caído y es una alianza con partidos políticos emergentes”.

“Está dejando a buenos cuadros afuera y, por lo tanto, me parece que no corresponde que sea por secretaria que ellos salgan de competencia y en ese sentido, he manifestado mi voluntad respecto de colaborar en cualquier solución que se busque para que ellos no queden afuera y que no sea contra la voluntad popular”, agregó.

En tanto, el diputado de Renovación Nacional (RN) Frank Sauerbaum señaló que “respecto de la ley corta, yo siento que hay buena disposición de todos los sectores siempre a resolver este tipo de problemas, lo hemos hecho con anterioridad y, por lo tanto, yo no veo dificultad en que eso sea así si es que es necesario”.

“Ahora, en nuestro caso no creo que sea necesario, debido fundamentalmente a que es un tema administrativo, fue un tema de caída del sistema, no un tema de mala inscripción ni de falta de firmas, ni de falta de documentos, más bien un tema técnico que claramente se puede subsanar a través de a buena fe y del video que filmó nuestro propio notario”, continuó.

Finalmente, el candidato a diputado por el Partido Republicano Rojo Edwards afirmó que “el error en la plataforma del Servel que impidió la inscripción de los candidatos del Frente Social Cristiano, sumado a la negativa de este organismo por remediar la situación que fue reconocida en su momento, nos movilizó como Partido Republicano a recurrir a las instancias superiores buscando esta falla del Servel y poder así competir en la próxima elección parlamentaria”.

“El documento fue presentado el día de ayer y confiamos en que la justicia electoral aplicará el principio de participación y restablecerá el derecho a elegir y a ser electo”, concluyó.