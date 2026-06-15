Preemergencia ambiental en la Región Metropolitana para este lunes 15 de junio: Decretan medida por mala calidad del aire

Para este lunes 15 de junio, se decretó la medida de preemergencia ambiental en la Región Metropolitana, disposición adoptada por la Delegación Presidencial ante las condiciones atmosféricas adversas en Santiago.

La determinación, recomendada por la Seremi del Medio Ambiente, busca resguardar la salud de la población ante el material particulado MP2.5. De esta forma, la capital registra tres preemergencias y 13 alertas ambientales este año.

La normativa prohíbe el uso de calefactores a leña y derivados de la madera, como pellets, en toda la región. La fiscalización estará a cargo de la Seremi de Salud, municipios y Carabineros.

En paralelo, SAG y Conaf supervisarán la prohibición de quemas agrícolas vigente hasta el 31 de octubre. Las autoridades llamaron a la ciudadanía a tomar precauciones individuales al realizar actividad física.

La Dirección Meteorológica de Chile prevé un régimen anticiclónico debilitado en superficie y dorsal en altura, con temperaturas entre los 4°C y 21°C.

El decreto rige luego de que el domingo las estaciones de Pudahuel y Cerro Navia constataran niveles de preemergencia, mientras que Cerrillos, El Bosque y Parque O’Higgins alcanzaron el rango de alerta.