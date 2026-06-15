“Algunos buscan debilitar a Carabineros”: Ministro Arrau e iniciativa del PC para modificar artículos claves de la ley Naín-Retamal

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentó este lunes un balance en materia de seguridad pública, donde abordó la propuesta del Partido Comunista sobre modificar la Ley Naín Retamal.

Fue la semana pasada que parlamentarios del partido ingresaron un proyecto para derogar la presunción de legítima defensa privilegiada. En respuesta a ello, diputados de RN anunciaron la presentación de la “Agenda Naín-Retamal 2.0”.

Fue así que desde el Gobierno anunciaron que tomarán acciones para garantizar la seguridad de las policías y se le dará urgencia a dos iniciativas que buscan aumentar penas por atentados a Carabineros y extender la legítima defensa privilegiada de los funcionarios de civil.

“Hay algunos que buscan debilitar la posición de Carabineros de Chile; nosotros buscamos fortalecer la posición de nuestros uniformados, de nuestras fuerzas de orden y seguridad, porque ellos son quienes nos protegen y, por tanto, nosotros debemos protegerlos cada día más”, afirmó Arrau en el punto de prensa.

Y añadió que los planes que se presentarán “no son respuesta a nada más que a nuestro compromiso por darle tranquilidad a los chilenos. Nosotros necesitamos tener fuerzas de orden y seguridad que sientan ese respaldo, y ese respaldo no solamente en la visita de un ministro, del presidente, un espaldarazo”.

Respecto a la iniciativa del PC, el secretario de Estado afirmó: “Yo creo que lo que han hecho esos parlamentarios es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día y es entender muy poco, efectivamente, las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas”.