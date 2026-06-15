Marcel apunta contra Quiroz tras dichos sobre “administrar un kiosko”: “No recuerdo algún ministro de Hacienda que haya usado ese tipo de lenguaje”

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los dichos del actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, respecto a la administración económica durante el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric.
Quiroz había señalado -consultado sobre la situación de los deudores del CAE- que Boric terminó su administración “dejando la caja en cero. O sea, administrando los últimos meses como si fuera un kiosko, con un nivel de liquidez que debió haber sido reflejado en una mayor deuda“.
Sobre este punto, en conversación con Radio Infinita, Marcel aseguró que “bueno, yo lo del kiosko lo considero un exabrupto“.
“La verdad es que nunca… no recuerdo algún ministro de Hacienda que haya usado ese tipo de lenguaje, especialmente refiriéndose a un ex Presidente de la República“, acotó.
Consultado sobre si le parece una falta de respeto, solo acotó que “dejémoslo en exabrupto nomás“.
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