La ministra de Defensa, Maya Fernández, brindó a El Mercurio su primera entrevista desde que asumió la cartera. En el marco de sus primeros días al mando de dicho ministerio, la Secretaria de Estado entregó algunas definiciones sobre lo que será su gestión.

En ese sentido, la ex congresista y nieta del ex Presidente Salvador Allende analizó su simbólico arribo a Defensa.“Necesitamos FF.AA. que sean de todas y todos los chilenos. Allende era un hombre profundamente democrático, creía en la democracia, en el respeto de los DD.HH. Llegué acá para apoyar un gobierno transformador, no estoy pensando en Allende, sino en cómo apoyar al Presidente Gabriel Boric”, señaló.

Asimismo, señaló que el rol de las FF.AA. no es el “orden público”.”Por su formación, están preparadas para defender al país. Hay un fracaso, una falencia, sobre todo política, cuando el Estado recurre a las FF.AA. para el orden público en democracia. Aquí falta más diálogo político, más soluciones políticas”, agregó.

Consultada sobre la importancia del orden público para el Gobierno, la ministra Fernández sostuvo que “nos importa el orden público y lo ha dicho permanentemente el Presidente Boric, pero no es de un momento a otro. El Presidente no puede resolver en un mes lo que no ha sido resuelto en varios años. Queremos que todos puedan salir y caminar tranquilos por las calles, no solo en Santiago, en todo el territorio nacional”.

Penal Punta Peuco

Respecto al Penal Punta Peuco, la secretaria de Estado señaló que el recinto no debe continuar.

“No, el penal especial no. Obviamente que alguien condenado por delitos de lesa humanidad tiene que pagar las penas. No tiene que haber penales para unos y penales para otros, habiendo delitos tan brutales”, dijo.

Sobre el acceso a beneficios por causas humanitarias, Fernández dijo que: “En este momento no, tienen que pagar las condenas”.

Turbulencias en el Gobierno

Respecto a los primeros días del Gobierno del Presidente Boric, y respecto a las polémicas que se ha generado en torno a la figura de la ministra del Interior, Izkia Siches, la secretaria de Estado reconoció que hubo errores. “En Chile siempre comentamos lo malo, la crítica, yo me quedo con lo bueno. Es un buen inicio y espero que seamos capaces de corregir las turbulencias, como dijo el Presidente”, dijo.

“En todos los gobiernos se producen turbulencias al entrar. Tal vez ahora tenemos un sistema de comunicación muy rápido y todo es inmediato. Uno debe tomarse tiempo para conocer, recorrer. Somos humanos”, agregó.

Finalmente, y consultado sobre la gestión de la ministra Siches, Fernández señaló que “alguien me decía que la política no es solo flores, también debemos estar disponibles a ser criticados y ser autocríticos. Este es un gobierno que quiere avanzar, hacer las cosas con la gente, y vamos a ir corrigiendo”.

