El pasado miércoles, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó uno de los más polémicos informes de la Comisión de Sistema Político. Este propone la creación de una Cámara de las Regiones en reemplazo del Senado lo que generó diversas reacciones.

En conversación con CNN Chile, la senadora independiente, Carmen Gloria Aravena, criticó la medida y señaló que otros países que han optado por el unicameralismo “hoy día están en situaciones políticas muy complicadas”.

“Esto no tiene que ver con una defensa corporativa o por defender nuestros trabajos, si no por la defensa a una institución que tiene 200 años de historia, que hoy día es un contrapeso importante, que también es una Cámara revisora y que se ha demostrado que tiene un tiempo que no es muy distinto e incluso menor en la tramitación de leyes”, señaló.

Asimismo acusó que hay un sector de la Convención “que tenía como propósito el desmantelar el Senado por un tema político”.”Desde el punto de vista de la representación, con el sistema que ellos están planteando, de la Cámara de las Regiones, va a ser un órgano deliberativo, pero además plurinacional, con representación regional pero claramente esa representación estará concentrada en las regiones más populosas y las pequeñas regiones vamos a quedar subrepresentadas y con muy pocas facultades”, agregó.

Por otra parte sostuvo que algunos convencionales de partidos políticos como el PC y el FA, “hace muchos años han planteado la eliminación del Senado”.

“Creo que aquí hay una especie de empecinamiento más bien ideológico de algunos convencionales como el señor Atria, como Bassa, como el Partido Comunista que hizo una campaña feroz durante estos últimos años para, de alguna manera, destruir el Senado y lo están logrando”, dijo.

“Desde mucho tiempo atrás están planteando un desencanto respecto del Senado porque justamente es el Senado el que genera los equilibrios”, agregó.

Sobre lo mismo, criticó que el Presidente Boric no se haya pronunciado al respecto de la polémica medida. “De alguna u otra manera él pertenece al mismo conglomerado, es una persona muy cercana al constituyente Atria, al constituyente Bassa. Él no ha dicho ni lo he escuchado en ningún discurso, que le preocupa la eliminación del Senado, como no le preocupa tampoco un Estado Plurinacional, ni el camino que está llevando hoy día la constituyente en cada una de las cosas que está aprobando”, sostuvo.

“Creo que el Gobierno hoy día está siendo muy bien representado en la constituyente por un sector que considera que de no cambiar completamente la institucionalidad de Chile, ellos no van a poder cumplir el proyecto político que tienen”, zanjó.