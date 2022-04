Consultado sobre su voto, de cara al Plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, el senador DC manifestó que "no me veo a perder si es que el instrumento es malo". "Primero hay que conocer cuál va a ser el documento final, porque lo que tenemos hoy día son chispazos de información y no sabemos efectivamente lo que va a salir", dijo a CNN Chile.