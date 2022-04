El pasado miércoles, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó uno de los más polémicos informes de la Comisión de Sistema Político. Este propone la creación de una Cámara de las Regiones en reemplazo del Senado lo que generó diversas reacciones.

Para profundizar en el tema, el senador socialista, Fidel Espinoza, criticó la propuesta y señaló que la iniciativa no fortalece a las regiones. “Hoy día lo que sentimos es que hoy cuando los chilenos y chilenas están sufriendo una multiplicidad de otros problemas, de vivienda, siguen muriendo compatriotas en las listas de espera, la gente sigue teniendo que hacer bingos para reunir dinero para una operación de urgencia, vemos que hoy día ciertos convencionales están preocupados de otras materias y en definitiva, si esto fuera un fortalecimiento al tema de las regiones, (…) si tuviera más iniciativas para potenciar el desarrollo de las regiones de Chile, yo lo firmo de inmediato, pero aquí esto ha sido simplemente algo absolutamente improvisado que no existe en ningún otro lugar del mundo”, señaló en entrevista con CNN Chile.

Asimismo, acusó que los convencionales “están tratando de engañar a los ciudadanos diciendo poco menos que aquí esto va a ser mejor para las regiones”.

Respecto a los dichos del convencional Jaime Bassa (FA) sobre que «no hay que mirar esto desde la óptica de los senadores que pierden su trabajo, sino (desde) que las regiones tendrán un espacio de representación territorial que nunca han tenido en la política», Espinosa expresó que: “Esto no es un tema de trabajo o no, nosotros no estamos aquí en un cargo de asignación a dedo, a nosotros nos eligió la ciudadanía. A nosotros nadie nos instaló en un cargo, a nosotros la ciudadanía fue la que con su voto soberano, en una elección democrática, con las reglas del juego claras fue la que determinó de alguna u otra manera que nosotros lleguemos a ocupar este espacio”.

Asimismo, señaló que hay otras normas que no le parecen del todo justas. “Esto no se trata solamente del Senado (…) soy un tremendo respetuoso de los pueblos originarios, pero que quieran establecer una justicia para los pueblos originarios distinta a la del chileno común y corriente me parece que también es una medida un tanto desproporcionada, que no va en la línea de cuando la gente salió a las calles a luchar por un país más justo en octubre de 2019″, dijo.

“La gente salió por más justicia social, por más derecho a la salud, por más derecho a la vivienda y esas cosas los convencionales hoy día no están preocupados de ello”, agregó.

Finalmente, hizo una fuerte crítica contra los convencionales del Partido Socialista. “Fueron elegidos por la gente pero se olvidaron que fue el partido que les brindó un espacio para ir a representar los intereses de todo el socialismo del país. Han tenido una agenda propia muchos de ellos, algunos hablan de la élite y ellos son de la élite”, zanjó.

“Me pregunto cuántos de estos convencionales van a ser contratados por este Gobierno después del 4 de septiembre, porque andan algunos más preocupados de su agenda personal, que de los intereses del país”, sostuvo.