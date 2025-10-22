Matthei apoya acusación constitucional contra Pardow: “Merecen sanciones quienes con su ineptitud causan daño a las familias”

La candidata presidencial aseguró que si bien se ha posicionado en contra de las acusaciones, cree que en este caso "es absolutamente necesaria".

Este miércoles la candidata presidencial Evelyn Matthei se sumó a la discusión respecto a la acusación constitucional que baraja la oposición en contra de Diego Pardow, entregando su respaldo a la decisión de su sector.

En un punto de prensa junto a parlamentarios de Chile Vamos, la exalcaldesa señaló que si bien “es una decisión de ellos”, apoya la acción.

La acusación constitucional que se espera presenten las y los diputados opositores responde a lo revelado hace algunos días en cuanto al sobre cobro en las cuentas de luz, lo que habría significado un impacto directo a los clientes.

“Cuando se cometen errores que afectan al bolsillo de las familias chilenas, no puede haber impunidad”, dijo la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas.

La opción de abrir una acusación constitucional en contra del exministro de Energía ha sido anticipada desde las distintas bancadas opositoras. Y surge a pesar de la renuncia de Pardow al cargo, algo que según la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, fue una forma de encarar las responsabilidades políticas por parte del exsecretario de Estado a pesar de que a su juicio no fue su responsabilidad.

Desde que se reveló el sobre cobro a la fecha se ha hablado de distintos montos en cuestión. Sin embargo, para el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, la cifra estimada es de 115 millones de dólares en cobros excesivos.

En ese sentido, Matthei afirmó que si bien el Gobierno debe dar con soluciones, corresponden también sanciones contra “quienes con su ineptitud han causado un daño a las familias chilenas”.