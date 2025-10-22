Ministro García rechaza informe de consultora y mantiene cifra de US$115 millones en cobros excesivos de luz

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, desestimó el informe de la consultora Valgesta que reduce a US$2 millones el monto por devolver en las cuentas de luz, reafirmando los US$115 millones por cobros excesivos que las empresas eléctricas deberán reembolsar.

“Las empresas han captado US$115 millones de las personas, en exceso, por lo tanto, las personas sí pagaron y las empresas sí lo tienen”, declaró el secretario de Estado en radio Pauta.

Cuestionamiento a metodología

Según reportó La Tercera, García enfatizó que el reporte de Valgesta no contradice el hecho central: “La empresa Valgesta nunca dice que las empresas no tienen los US$115 millones y eso es lo único que importa”.

Respecto al caso Transelec, donde se identificaron US$100 millones adicionales en sobrecobros, el ministro detalló que el Coordinador Eléctrico inició una auditoría inmediata tras conocerse el error.

El gobierno mantiene su postura de que las compañías deben devolver los recursos, mientras avanza en gestiones para materializar los reintegros a los usuarios afectados por las distorsiones tarifarias.