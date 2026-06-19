“Nos hubiésemos ahorrado toda esta alerta”: Alcalde de Graneros acusa falta de coordinación del Gobierno por menores haitianos

El alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, criticó este viernes la coordinación entre las distintas instituciones del Gobierno y el manejo de información que se dio respecto al caso de los más de 200 niños haitianos de los que se desconocía su paradero en el país.

En conversación con CNN Prime, Miñañir sostuvo que “a nivel de instituciones queda también un manto de cierta duda en términos de cómo se procede con la información, porque en nuestro caso, como municipalidad, nosotros tenemos toda la información“.

Explicó que se demoraron “24 horas en poder llegar a establecer no solamente los nombres, sino la ubicación, las familias y sus historias” de los nueve niños que se encontraron en la comuna y que pertenecían al listado de la Contraloría General de la República (CGR).

En ese sentido, enfatizó que “aquí queda un poco la sensación de una falta de cruces de información entre instituciones y yo creo que nos hubiésemos ahorrado toda esta alerta que se generó a nivel nacional, porque en nuestro caso, hablo de nuestra comuna de Graneros, la información siempre estuvo”.

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Asimismo, señaló que “una política de Estado, que viene desde el gobierno central, naturalmente debió haber sido mucho más ordenada y haber generado filtros previos antes de haber informado esto, quizás de no haber generado toda la alerta que se generó (…) que finalmente también generan un cierto grado de crisis colectiva en la comunidad”.

Además, confirmó que la información que llegó a la municipalidad para activar los protocolos de búsqueda de los menores de edad provino del Ministerio de Desarrollo Social, aunque comentó que los datos eran solo sus nombres y que se enteraron de la situación a través de la prensa.

“Primero nos enteramos por la prensa, después fue bajado a través de nuestra oficina del local de niñez, en donde ellos trabajan en contacto directo también con el Ministerio de Desarrollo Social y desde ese canal, nos hacen bajar este dato que decía que en nuestra comuna habría nueve personas y ahí es donde nosotros activamos todo el protocolo”, indicó.

“Hemos identificado que se encuentran con sus familias de base”

El jefe comunal de Graneros confirmó que los nueve niños haitianos que se encuentran en la comuna están con sus familias vinculantes y en proceso de “tramitación de visa y todo aquello que corresponde con la normativa”.

Enfatizó en que los menores “están identificados y en perfectas condiciones”, ya que están inscritos dentro de los servicios escolares del sector.

“Nosotros podemos darle tranquilidad a la comunidad de que los niños que estaban en nuestra comuna se encuentran escolarizados, se encuentran con su familia y bien. Eso es lo que podemos informar dentro del detalle en el fondo”, precisó.

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Por último, respecto a la publicación del informe oficial de la Contraloría sobre el caso, no descartó que aumente la cifra de niños haitianos cuyo paradero aún se desconozca.

“No tengo ninguna duda, porque nuestra comuna tiene un alto número de migrantes (…). También nos da tanta tranquilidad el hecho de que probablemente cuando nos llegue ya la información y si estamos nuevamente con algunos casos en la comuna, vamos a ser capaces de poder hacer el trabajo como municipalidad, como institución y responder probablemente con la misma rapidez que lo hicimos ahora”, añadió.

#CNNPrime | Marcelo Miñañir, alcalde de Graneros, por niños haitianos encontrados en la comuna: “No tengo duda que pueden existir más niños. Nuestra comuna tiene un alto número de migrantes.” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/0Y4KoveRPg — CNN Chile (@CNNChile) June 20, 2026

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