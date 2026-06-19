Temblor se percibe en la zona central del país

Un temblor de mediana intensidad se percibió durante la noche de este viernes en la zona centro del país.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 21:32 horas y alcanzó una magnitud de 4.2.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 29 kilómetros al suroeste de Los Andes, pero ya en la Región Metropolitana, a una profundidad de 70 kilómetros.

Desde el Senapred señalaron que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), están evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este“.