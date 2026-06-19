Frei asiste a La Moneda para cita protocolar con el presidente Kast tras su nombramiento como Embajador en Misión Especial

El presidente José Antonio Kast convocó a una reunión este viernes en la tarde al nuevo Embajador de Chile en Misión Especial, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en el Palacio de La Moneda.

El exmandatario y militante de la Democracia Cristiana (DC) asistió a la cita acompañado de la exprimera dama Marta Larraechea y de sus dos hijas, Verónica y Magdalena Frei.

Desde Presidencia aclararon que su visita a La Moneda se trata exclusivamente de un encuentro privado y de carácter protocolar, según consignó La Tercera.

El nombramiento de Frei como Embajador en Misión Especial generó distintas reacciones en el ámbito político: desde el oficialismo valoraron la designación, mientras que desde la oposición criticaron duramente a la exautoridad.

Los cuestionamientos vinieron en especial desde el Partido Socialista (PS). Uno de sus diputados, Daniel Manouchehri, calificó la designación como una “ordinariez de operación política” en X.

Cabe recordar que el expresidente ocupó este cargo entre 2014 y 2022, durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Además, este se desmarcó de su partido histórico y apoyó públicamente al líder del Partido Republicano durante las elecciones presidenciales de 2025.